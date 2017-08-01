Житель Петербурга разместил объявление о продаже Opel в стиле Гая Ричи

Речь шла об Opel Vectra B 1997 года выпуска с пробегом 450 тысяч километров. За свою долгую жизнь машина сменила несколько владельцев в разных странах, множество раз побывала в ДТП и автосервисах, а также подверглась кустарному тюнингу. РИА Новости приводит самые жаркие места из описания немецкого автомобиля (орфография и пунктуация оригинала сохранены):

«Первые 20 000 ездила тупая жирная американская домохозяйка, *** [пачкавшая] все вокруг соусами из макдональдса, потом ездила не менее тупая, но еще не жирная американская девица — еще 30 000 км, она все это время не меняла масло, колодки, ремни, резину и т.п., следующие 50000 миль ездил механик по обслуживанию холодильников, обслуживал машину сам, его жутко душила супержаба, он покупал на распродажах самое дешевое минеральное масло, китайские неоригинальные колодки и свечи, потом он продал машину арабам за 1000 грина.

Обьявление о продаже автомобиля Opel Vectra B 1997 года выпуска на сайте Auto.ru.

Арабы скрутили спидометр, *** [отремонтировали] слегка автомобиль и спихнули его школьнику за $1800. Малолетний ублюдок проехал на нем 25000 миль и ездил бы дальше, если бы обкурившись колумбийского гашиша не уимелся в стойку смообслуживания Dunkin Donats. Дико испугавшись такого непоправимого косячилы (машина не была застрахована), чувак свалил домой. Машина была арестована и в таком виде продана на аукционе свежеприбывшим русским эмигрантам, которым как-раз была нужна целая *** [задняя часть] от Опеля…

…В Москве пепелац был прикуплен мытищинским комерсом торговавшем турецкой обувью на рынке. Накатал он на нём 40000 км. На 42-й тысяч *** [сломался] автомат, мужик перебрал его в гараже с использованием фрикционов от ЛиАЗ-677 и заправил веретенкой по причине нежелания *** [ехать] в 12-м часу ночи за каким-то непонятным маслом. Потом опять скрутил спидометр и отправил Опель на базар…

Купили армяне… Мотор перебирался с использованием колец от Москвича 412, слегка подправленных на шлифовальном бруске, колпачки поставили жигулевские, обжав их предварительно пассатижами. Через год армянин проиграл машину в карты. За год он успел проехать 25 000 км…

…Однажды поздней осенью, не доезжая Люберец, Опель занесло по причиине серьезного наркотического опьянения водителя и, перелетев встречную полосу, он нашел покой под тополем. Тополь вонзился в среднюю правую стойку. Я погрузил её когда ехал на эвакуаторе порожняком из Москвы. Сначала хотел сдать в металлолом. Эту историю рассказал мне владелец номер которого я обнаружил под лобовым стеклом. У него же я забрал доки в обмен на четвёртый айфон с битым экраном…

Ну, а если серьезно машина — огонь. Бомблю на ней каждый день. Ночью сплю в ней же. Я даже еду готовлю на ней… Тому кто купит бесплатно отдам остатки отработки которую каждый день приходится доливать в двигатель этого ведролета.