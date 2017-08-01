«Ъ»: максимальная скорость на участке трассы Москва-Петербург увеличена до 130 км/ч
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Новый скоростной режим введен с 1 августа на платном обходе Вышнего Волочка, входящем в состав трассы М11
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Новый скоростной режим введен с 1 августа на платном обходе Вышнего Волочка, входящем в состав трассы М11
Сейчас на участке протяженностью 72 км автомобилисты могут разгоняться до 130 км/ч (ранее действовал лимит 110 км/ч).
Собственники дорог получили право повышать разрешенную скорость со стандартных (для автомагистралей) 110 км/ч до 130 км/ч в 2013 году при условии, что автодорога соответствует высшей технической категории, то есть не пересекается с другими магистралями в одном уровне, имеет разделительные барьеры
Обход Вышнего Волочка — это один из двух функционирующих участков будущей трассы М11
У Федерального дорожного агентства (Росавтодора) участков со скоростью 130 км/ч нет, но ведомство также занимается постепенным увеличением скоростного лимита. Как минимум на 13 участках федеральных автодорог за последние несколько лет скорость была увеличена с 90 км/ч до 110 км/ч (включая участки М5 «Урал», Р217 «Кавказ»), отмечает «Ъ».
Считаем возможным продолжить работу по увеличению скоростного режима до 110 км/ч на сети подведомственных дорог. В настоящее время определяются еще шесть участков трасс, где после проведения необходимых мероприятий вступят в силу изменения скоростного режима.