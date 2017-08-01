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12:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Создатели трех богатырей и Лунтика: «Мы только и занимаемся тем, что обманываем зрителя»

«Комсомолка» побывала на студии «Мельница», где родились Барбоскины и Урфин Джюс.

Источник: Комсомольская правда

Побывав на анимационной студии «Мельница», мы поняли: по сравнению с трудом мультипликаторов набрать газету из литер — сущая ерунда. Причем новые технологии порой даже усложняют жизнь создателям мультиков. В предыдущей части «Комсомолка» рассказала, как делают классические 2D-фильмы. Теперь на очереди 3D и озвучка.

Полгода на мишку

Второй этаж студии — царство 3D. Этапы, через которые проходят объемные мультфильмы, остаются теми же. Но прежде чем передать аниматики и лейауты аниматорам, персонажа загружают в компьютер: в машине создают его трехмерную модель.

Источник: Комсомольская правда

— Модель состоит из точек, у каждой — свои координаты в пространстве, между четырьмя точками — плоскость, — объясняет ригер Александр Гущин. — Из таких квадратиков создается вся модель.

Источник: Комсомольская правда

Задача ригера — научить точки, а вместе с ними и всего персонажа, двигаться. Причем по законам анатомии. Для этого создают скелет персонажа и привязывают точки к условным костям и суставам.

— Чтобы аниматору не влезать в шкуру того же медведя Топотуна из «Урфина Джюса» и в поисках нужной «кости» не терять общую картинку, мы выводим на поверхность контроллеры, — продолжает Гущин. — Получается такой пирог: аниматор двигает контроллер, он сгибает кость, а она тянет за собой множество точек — и получается, что мишка согнул лапу.

Источник: Комсомольская правда

Если все сделано верно, персонаж двигается, словно живой. При этом есть у него и мультяшные опции: если нужно, его можно растянуть, расплющить, сложить гармошкой.

— Самое интересное, но и самое сложное — лицевой риг, — рассказывает Александр. — Надо передать персонажу мимику. Чтобы эмоции отразились правильно, нужно очень много вспомогательных объектов и «костей».

Источник: Комсомольская правда

В этот момент специалист показал «Комсомолке» схему их сотен маленьких точек, занимающую весь экран монитора. И добавил: «А вот это мишкин уголок рта».

— Можно загнать какие-то мелкие цикличные операции в код, но для лица никакой волшебной кнопки нет, — добавляет Александр. — Стандартных гуманоидных делаем за месяц, при этом ни на что не отвлекаясь. А вот мишку, уникального персонажа, всем отделом разрабатывали полгода.

Обман зрения

Живее всех живых персонажи выглядят после отдела текстур. Там им и предметам из их волшебного мира придают материальность: цвет, фактуру.

— К нам приходят серые унылые болванки, а нужно, чтобы зритель по одному виду понял: стол — деревянный, одежда — из ткани, доспехи — металлические, — рассказывает начальник отдела текстур Яна Шагеева.

Источник: Комсомольская правда

Сначала объемную модель разрезают на плоские выкройки: объемная фигура становится множеством плоскостей, которые предстоит раскрасить. А дальше текстуровщики берут в руки виртуальные кисти и краски. Для удобства работают и на плоскости, и на объемной модели.

Источник: Комсомольская правда

— Тон кожи, пигментные пятна, розовый носик, трещинки на губах, царапки, потертости — все это позволяет нам сделать карта цвета, — объясняет Яна. — Но цвет — это еще полдела: нужно задать поверхности способность отражать или поглощать свет, сделать ощутимым рельеф, назначить материал. Итогом становится смешение всех карт на объекте.

Например, с волшебными башмачками Элли Яна провозилась почти две недели, задействовав все возможные технологии. Но результат того стоил.

Источник: Комсомольская правда

— Или вот воронья лапа, вся в морщинках, — объясняет Шагеева. — Разделить ее на плоские выкройки и просчитать каждую чешуйку практически невозможно. Тогда мы исползуем дополнительные карты — и получается, что рельеф виден, а на самом деле его как бы нет. В основном, мы только и занимаемся тем, что обманываем зрителя.

Сыграть Лунтиком

Аниматору остается сыграть готовым персонажем, словно игрушкой.

Источник: Комсомольская правда

— Беру Лунтика и с помощью контроллера ставлю его в нужные позы, — объясняет аниматор отдела 3D-графики Леонид Колмыков. — А программа запоминает все его движения.

Источник: Комсомольская правда
Источник: Комсомольская правда
Источник: Комсомольская правда

О том, что происходит в сцене, рассказывают аниматики. Играть сначала приходится без текстур. И, когда ведущий аниматор и режиссер одобряют движение персонажей, их эмоции, сцену отправляют дальше.

— Добавляют текстуры, фон, спецэффекты, — рассказывает Леонид. — И получается итоговый вариант.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме полнометражек — а это пока «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» и его продолжение, за которое только взялись, — на втором этаже делаются мультсериалы. «Лунтику» почти одиннадцать лет, «Барбоскиным» — шесть. В разгаре работа над новым сериалом «Царевны», но даже то, как будут выглядеть герои, пока держат в тайне.

Меч, крахмал и старые ботинки

Звукоцех — место, где начинается и заканчивается работа над фильмом. В зале перезаписи полностью готовое изображение встречается со звуком.

Источник: Комсомольская правда

На «Мельнице» два зала перезаписи: Dolby (для шести каналов стандартного кинотеатра) или Atmos (до 128 каналов, таких залов в Петербурге всего восемь). В Atmos записан звук для «Урфина Джюса и его деревянных солдат».

Источник: Комсомольская правда

Рядом с залом перезаписи — речевое ателье, где актеры озвучивают своих героев. Тут же — помещение с доспехами и мечами, старыми телефонами и пыльными башмаками, скрипучими стульями, ржавыми цепями. Это не хлам: это инструменты ателье шумового.

Источник: Комсомольская правда

— Думали, что когда в кино будет полная компьютеризация, профессия шумовика умрет, — рассказывает Марина. — Но умерло шумовое озвучивание только в очень плохих картинах. Потому что хороший шум — это твой шум, тот, который хочешь услышать именно ты. Плохой шум сразу раздражает зрителя, а на хороший никогда даже внимания не обратишь: будешь находиться в реальной звуковой атмосфере.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы записать, например, шаги, которые задумал режиссер, у шумовиков есть батарея ботинок и с десяток разных поверхностей, от песка до каменных ступенек. Звук, который сопровождает Пупсеня и Вупсеня, ползущих по траве, делают из старой магнитофонной ленты. А снег — по классике, из крахмальных пакетиков.

Источник: Комсомольская правда

— На шумовых актеров нигде не учат: это врожденный талант, — добавляет Марина Безпалько. — У них должны быть идеальный слух и абсолютное чувство ритма, чтобы попадать в изображение. Ну, и безграничная фантазия.

Источник: Комсомольская правда

Естественно, ни рык льва, ни рев турбин самолета в камерной студии не запишешь: звуки, которые «мельники» не могут воспроизвести сами, берут в 13-терабайтной библиотеке. Но все же 70 процентов шума картины делается с помощью подручных средств.

СЛОВАРИК «КП»:

Аниматик — черно-белый набросок мультфильма по кадрам, который режиссер рисуют от руки и который доносит остальным его замысел.

Лейаут — следующий этап после аниматика, отличается более детальной и точной прорисовкой. Главная задача лейаутов — показать, в какой позе находится персонаж и куда он движется.

Ригер — специалист по созданию 3D-моделей.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

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