В Омской области будут наказывать за граффити
Одно из подразделений облправительства предлагает штрафовать омичей и гостей региона за рисунки и надписи на стенах и заборах.
Одно из подразделений облправительства предлагает штрафовать омичей и гостей региона за рисунки и надписи на стенах и заборах.
Главное управление региональной безопасности предлагает ввести в Кодекс Омской области об административных правонарушениях наказание за самовольное нанесение рисунков и надписей на стены зданий и сооружений. Как уточняет «Новый Омск», законопроект предусматривает предупреждение или штраф от 500 до 1000 рублей.
Законодательное Собрание рассмотрит проект поправок во время осеннего созыва.