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12:11 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области будут наказывать за граффити

Одно из подразделений облправительства предлагает штрафовать омичей и гостей региона за рисунки и надписи на стенах и заборах.

Главное управление региональной безопасности предлагает ввести в Кодекс Омской области об административных правонарушениях наказание за самовольное нанесение рисунков и надписей на стены зданий и сооружений. Как уточняет «Новый Омск», законопроект предусматривает предупреждение или штраф от 500 до 1000 рублей.

Законодательное Собрание рассмотрит проект поправок во время осеннего созыва.

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