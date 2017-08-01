В Уфе пройдет молебен против фильма «Матильда»

В выяснении отношений между депутатом Поклонской и известным российским режиссером был привлечен даже сам Владимир Путин.

К отпускному сезону страсти вокруг исторической картины Алексея Учителя не утихли, а, напротив, делаются попытки вызвать еще больший общественный резонанс, задевая чувства верующих православных.

«Братья и сёстры во Христе! Приглашаю завтра, 1 августа 2017 г., к 19.00 в Свято-Пантелеимоновский храм г. Уфы для участия в молебне и чтении акафиста Святым царственным страстотерпцам. Молебное стояние будет совершаться в поддержку памяти царя Николая II и его семьи, а также за запрет выхода фильма “Матильда”, оскверняющего память русских царей и их семей. Остановим Матильду!» — призвал на своей странице протоирей Виктор Иванов.

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Молебен пройдет также и на территории храма Воскресения Христова в Кадашах, расположенного в центре Москвы.

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская предложила режиссеру Алексею Учителю присоединиться к молитвенному стоянию против его картины.



Напомним также, что ранее представители общественного движения «Царский крест», выступающего против «Матильды», составили коллективную молитву и призвали сторонников молиться за то, чтобы фильм Учителя не вышел в прокат.

Как известно, эта картина, повествующая о любви балерины Матильды Кшесинской и императора Николая II, вызвала шквал критики со стороны РПЦ и крайне принципиальное противостояние депутата Натальи Поклонской.