Уральские студенты нашли фрагменты штурмовика Ил-2, рухнувшего в Крыму в годы ВОВ
1 августа.
1 августа.
Раскопки в Крыму студенты УрГАУ вели совместно с севастопольскими поисковиками по приглашению регионального отделения поискового движения России. Обломки самолета были найдены в горах под Севастополем.
«О воздушном судне говорится в журнале боевых действий. В апреле 1944 года шла операция по освобождению Севастополя. Два наших самолета пострадали. Один из них рухнул в Мартыновском овраге», — говорится в сообщении.
«В ходе исследования материалов было установлено, что управлял самолетом командир авиационной эскадрильи Корней Ефременко. Место стрелка занимал Петр Тоток», — сказано в
Отмечается, что обломки самолета и личные вещи бойцов будут переданы в один из местных музеев. Останки пилота и стрелка захоронят с воинскими почестями.
Помимо Мартыновского оврага студенты УрГАУ обследовали место дислокации 851-й зенитной батареи, где через две недели после официальной даты окончания обороны Севастополя 17 июля 1942 года произошел последний бой защитников с
На этом месте участники отряда раскопали штаб, оружейный дворик и другие сооружения военных лет. Также обнаружили множество артефактов, среди них рация, командирский наган, части от немецкого и отечественного вооружения, шинели, немецкие книги, фляги, бытовые личные вещи, ложки.