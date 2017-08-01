Уральские студенты нашли фрагменты штурмовика Ил-2, рухнувшего в Крыму в годы ВОВ

Раскопки в Крыму студенты УрГАУ вели совместно с севастопольскими поисковиками по приглашению регионального отделения поискового движения России. Обломки самолета были найдены в горах под Севастополем.

«О воздушном судне говорится в журнале боевых действий. В апреле 1944 года шла операция по освобождению Севастополя. Два наших самолета пострадали. Один из них рухнул в Мартыновском овраге», — говорится в сообщении.

Среди фрагментов обшивки и личных вещей экипажа студенты нашли кольцо редуктора с заводским номером.

«В ходе исследования материалов было установлено, что управлял самолетом командир авиационной эскадрильи Корней Ефременко. Место стрелка занимал Петр Тоток», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что обломки самолета и личные вещи бойцов будут переданы в один из местных музеев. Останки пилота и стрелка захоронят с воинскими почестями.

Помимо Мартыновского оврага студенты УрГАУ обследовали место дислокации 851-й зенитной батареи, где через две недели после официальной даты окончания обороны Севастополя 17 июля 1942 года произошел последний бой защитников с немецко-фашистскими захватчиками. Здесь погибли 103 красноармейца.