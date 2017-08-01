В Севастопольском «Лукоморье» в День ВДВ разрешат купаться в фонтанах
А также устроят водную битву среди участников.
А также устроят водную битву среди участников.
2 августа — в День ВДВ — десантники по традиции бьют кирпичи о голову, демонстрируя силу и мощь, а также купаются в фонтанах.
В детском севастопольском парке «Лукоморье» разбивать кирпичи не будут, а вот поплескаться в освежающей воде в фонтане — в этот день не только разрешается, но и поощряется.
— Устроим детский День ВДВ в «Лукоморье», — сообщил директор
Начало празднования с 18.00 в