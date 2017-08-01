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12:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастопольском «Лукоморье» в День ВДВ разрешат купаться в фонтанах

А также устроят водную битву среди участников.

2 августа — в День ВДВ — десантники по традиции бьют кирпичи о голову, демонстрируя силу и мощь, а также купаются в фонтанах.

В детском севастопольском парке «Лукоморье» разбивать кирпичи не будут, а вот поплескаться в освежающей воде в фонтане — в этот день не только разрешается, но и поощряется.

— Устроим детский День ВДВ в «Лукоморье», — сообщил директор эко-парка Николай Помогалов. — В программе запланирована также водная битва, подготовка юного десанта и игровая программа с аниматором.

Начало празднования с 18.00 в эко-парке по адресу: Севастополь, пр. Победы, 1а.

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