В Севастопольском «Лукоморье» в День ВДВ разрешат купаться в фонтанах

2 августа — в День ВДВ — десантники по традиции бьют кирпичи о голову, демонстрируя силу и мощь, а также купаются в фонтанах.

В детском севастопольском парке «Лукоморье» разбивать кирпичи не будут, а вот поплескаться в освежающей воде в фонтане — в этот день не только разрешается, но и поощряется.

— Устроим детский День ВДВ в «Лукоморье», — сообщил директор эко-парка Николай Помогалов. — В программе запланирована также водная битва, подготовка юного десанта и игровая программа с аниматором.