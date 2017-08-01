На Воронежских озерах начали расчищать нижний пруд

Подготовительные работы подрядчик — ООО «Гранд дил» — начал еще в выходные. 1 августа береговая зона пруда была огорожена сеткой с предупреждающими знаками о запрете проходить на ее территорию. Срезана вся растительность вдоль берега, из воды вытащен мусор.

О компании известно, что ее директором и владельцем является Самвел Чтчян. Согласно информационной системе Seldon, это коммерческая микроорганизация с числом сотрудников менее 15. Действует с 15 октября 2009 года. ООО «Гранд Дил» имеет несколько десятков контрактов с муниципалитетами и бюджетными учреждениями. Только в этом году компания получила девять таких подрядов. В основном это уборка мусора, очистка водоохранных зон, ликвидация свалок и другие работы, связанные с экологией и благоустройством. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.