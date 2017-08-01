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12:22 (мск), источник: Volga News

На Воронежских озерах начали расчищать нижний пруд

Во вторник, 1 августа, официально стартуют работы по очистке нижнего пруда в парке «Воронежские озера». Закончить их планируется до конца сентября.

Подготовительные работы подрядчик — ООО «Гранд дил» — начал еще в выходные. 1 августа береговая зона пруда была огорожена сеткой с предупреждающими знаками о запрете проходить на ее территорию. Срезана вся растительность вдоль берега, из воды вытащен мусор.

Подрядчику предстоит обследовать дно, утилизировать донные отложения и мусор.

Контракт «Выполнение работ по экологической реабилитации природного объекта Пруды по ул. Воронежской. Нижний пруд» был заключен с ООО «Гранд Дил» на сумму 981 тыс. руб. 21 июля. Заказчиком работ выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары.

О компании известно, что ее директором и владельцем является Самвел Чтчян. Согласно информационной системе Seldon, это коммерческая микроорганизация с числом сотрудников менее 15. Действует с 15 октября 2009 года. ООО «Гранд Дил» имеет несколько десятков контрактов с муниципалитетами и бюджетными учреждениями. Только в этом году компания получила девять таких подрядов. В основном это уборка мусора, очистка водоохранных зон, ликвидация свалок и другие работы, связанные с экологией и благоустройством. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

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