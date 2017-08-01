От звездопадов до лунного затмения. Лучшие астрономические события августа

Весь последний месяц лета и еще половину сентября в ночном небе можно будет увидеть уникальный метеорный поток — Каприкорниды. Он будет заметен рядом с созвездием Козерога до 15 сентября, но пик его активности приходится на начало августа, поэтому наблюдения лучше вести в первую неделю месяца.
Хотя Каприкорниды были открыты венгерским астрономом де Конколли еще в 1871 году, этот метеорный поток мало изучен. Исследователи полагают, что на пике активности звездопада можно увидеть всего 5−6 метеоров в час, но зато все они очень яркие и заметные.
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Звездопад претендует на звание одного из самых необычных: астрономы доказали, что он состоит из трех равноценных метеорных потоков, растянутых в разные стороны: именно поэтому Каприкорниды можно наблюдать из любого места на Земле.
Для того, чтобы увидеть звездопад, не понадобится специальное оборудование: он настолько ярок, что заметен с наступлением темноты и до рассвета невооруженным глазом. Найти в небе источник метеорного потока, созвездие Козерога, довольно непросто, поскольку в нем нет ни одной яркой звезды.
Сначала необходимо обнаружить созвездие Орла: в августе оно является одним из самых ярких на небе, а его главная звезда, Альтаир, образует Летне-осенний треугольник с Вегой и Денебом.
Под Орлом располагается Козерог — он похож на большую улыбку. Именно здесь и можно будет увидеть Каприкорниды. За метеорным потоком можно понаблюдать, не выходя из дома: хотя сам Козерог совсем неприметен, звездопад будет ярким и эффектным.
В 21.20 7 августа по московскому времени жители почти всех городов России, кроме Дальневосточного края, смогут наблюдать красивое и редкое явление — частное лунное затмение. Такое название оно получило потому, что Луна входит в тень Земли не полностью, а только частично. При этом та часть Луны, на которую упадет тень Земли, будет выглядеть темной, а остальная часть будет находиться в полутени и освещаться солнечными лучами.
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«Это будет необычайно красивое явление, — отмечает астроном Анатолий Рябцев. — Интересный факт: в это же самое время, находясь на Луне, можно увидеть частное затмение Солнца Землей».
Лунное затмение будет длиться около 1 часа 55 минут, и каждый успеет полюбоваться увиденным зрелищем из окон своих домов и даже сделать фотографии.
Эксперты советуют: лучше всего смотреть на это астрономическое явление через телескоп, но даже если у вас нет специального оборудования, это событие навсегда останется в вашей памяти.
Персеиды — один из самых ярких и интенсивных звездопадов: в пик его активности за один час в небе можно увидеть до 60 пылающих метеоров — по 1 метеору каждую минуту!
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Звездопад продлится 10 дней, с 10 по 20 августа, но наибольшее количество метеоров будет заметно с 12 по 14 августа. Увидеть их можно невооруженным глазом: зачастую падающие звезды сливаются в целые огненные шары и линии, что делает метеорный поток удивительно красивым и необычным. Персеиды заслуженно занимают первое место среди всех метеорных потоков по количеству падающих звезд и болидов — гигантских метеоров, которые сияют ярче Венеры.
Своей красотой Персеиды обязаны комете Свифта-Таттла, через хвост которой Земля ежегодно проходит. Мельчайшие частицы хвоста кометы, состоящего из льда, пыли и различных космических пород, сгорают в атмосфере и опускаются на Землю звездопадом.
Сама комета подходит к Земле лишь раз в 135 лет, и следующее ее появление ожидается только в 2127 году, но даже сгорающий шлейф небесного тела смотрится очень эффектно: звездопад оценят все любители астрономии.
Увидеть завораживающее явление можно в небе рядом с созвездием Персея. Найти его сможет каждый. Для этого нужно провести воображаемую линию от крайней звезды «ручки ковша» Большой Медведицы через Полярную звезду. Немного выше вы увидите Кассиопею — созвездие в виде большой буквы «W». Прямо под этим созвездием и находится Персей, в области которого будут падать метеоры.