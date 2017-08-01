От звездопадов до лунного затмения. Лучшие астрономические события августа

Каприкорниды

Когда: начало августа.

Весь последний месяц лета и еще половину сентября в ночном небе можно будет увидеть уникальный метеорный поток — Каприкорниды. Он будет заметен рядом с созвездием Козерога до 15 сентября, но пик его активности приходится на начало августа, поэтому наблюдения лучше вести в первую неделю месяца.

Хотя Каприкорниды были открыты венгерским астрономом де Конколли еще в 1871 году, этот метеорный поток мало изучен. Исследователи полагают, что на пике активности звездопада можно увидеть всего 5−6 метеоров в час, но зато все они очень яркие и заметные.

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Звездопад претендует на звание одного из самых необычных: астрономы доказали, что он состоит из трех равноценных метеорных потоков, растянутых в разные стороны: именно поэтому Каприкорниды можно наблюдать из любого места на Земле.

Для того, чтобы увидеть звездопад, не понадобится специальное оборудование: он настолько ярок, что заметен с наступлением темноты и до рассвета невооруженным глазом. Найти в небе источник метеорного потока, созвездие Козерога, довольно непросто, поскольку в нем нет ни одной яркой звезды.

Сначала необходимо обнаружить созвездие Орла: в августе оно является одним из самых ярких на небе, а его главная звезда, Альтаир, образует Летне-осенний треугольник с Вегой и Денебом.

Под Орлом располагается Козерог — он похож на большую улыбку. Именно здесь и можно будет увидеть Каприкорниды. За метеорным потоком можно понаблюдать, не выходя из дома: хотя сам Козерог совсем неприметен, звездопад будет ярким и эффектным.

Лунное затмение

Когда: 7 августа.

В 21.20 7 августа по московскому времени жители почти всех городов России, кроме Дальневосточного края, смогут наблюдать красивое и редкое явление — частное лунное затмение. Такое название оно получило потому, что Луна входит в тень Земли не полностью, а только частично. При этом та часть Луны, на которую упадет тень Земли, будет выглядеть темной, а остальная часть будет находиться в полутени и освещаться солнечными лучами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BQxw62_hwF_/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от NASA (@nasa)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-21T14:48:48+00:00">Фев 21 2017 в 6:48 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это будет необычайно красивое явление, — отмечает астроном Анатолий Рябцев. — Интересный факт: в это же самое время, находясь на Луне, можно увидеть частное затмение Солнца Землей».

Лунное затмение будет длиться около 1 часа 55 минут, и каждый успеет полюбоваться увиденным зрелищем из окон своих домов и даже сделать фотографии.

Эксперты советуют: лучше всего смотреть на это астрономическое явление через телескоп, но даже если у вас нет специального оборудования, это событие навсегда останется в вашей памяти.

Персеиды

Когда: 12—14 августа .

Персеиды — один из самых ярких и интенсивных звездопадов: в пик его активности за один час в небе можно увидеть до 60 пылающих метеоров — по 1 метеору каждую минуту!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BQWClOjlyaW/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от NASA (@nasa)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-10T20:24:24+00:00">Фев 10 2017 в 12:24 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Звездопад продлится 10 дней, с 10 по 20 августа, но наибольшее количество метеоров будет заметно с 12 по 14 августа. Увидеть их можно невооруженным глазом: зачастую падающие звезды сливаются в целые огненные шары и линии, что делает метеорный поток удивительно красивым и необычным. Персеиды заслуженно занимают первое место среди всех метеорных потоков по количеству падающих звезд и болидов — гигантских метеоров, которые сияют ярче Венеры.

Своей красотой Персеиды обязаны комете Свифта-Таттла, через хвост которой Земля ежегодно проходит. Мельчайшие частицы хвоста кометы, состоящего из льда, пыли и различных космических пород, сгорают в атмосфере и опускаются на Землю звездопадом.

Сама комета подходит к Земле лишь раз в 135 лет, и следующее ее появление ожидается только в 2127 году, но даже сгорающий шлейф небесного тела смотрится очень эффектно: звездопад оценят все любители астрономии.