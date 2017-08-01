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12:37 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске пройдут показательные выступления десантников в день ВДВ

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.

Новосибирские десантники отметят свой праздник.

В среду, 2 августа, с 10.00 до 14.00 в парке культуры и отдыха «Центральный» пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Организаторами выступили Союз десантников Сибири, Российский Союз ветеранов Афганистана при поддержке комитета по делам молодёжи мэрии города Новосибирска.

В программе праздника: спортивные состязания, мастер-классы по укладке парашютных систем, показательные выступления воинов-десантников, выставка техники и оружия времен Великой Отечественной войны, концерт музыкальных групп и танцевальных коллективов, угощение полевой кухней, работа детской интерактивной площадки, конкурс рисунков.

Торжественное открытие— в 11.00 в Центральном парке. Перед этим, в 10.00, участники возложат цветы на мемориальном комплексе «Монумент Славы».

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