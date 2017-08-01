В Новосибирске пройдут показательные выступления десантников в день ВДВ
2 августа в России отмечается День
2 августа в России отмечается День
Новосибирские десантники отметят свой праздник.
В среду, 2 августа, с 10.00 до 14.00 в парке культуры и отдыха «Центральный» пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню
Организаторами выступили Союз десантников Сибири, Российский Союз ветеранов Афганистана при поддержке комитета по делам молодёжи мэрии города Новосибирска.
В программе праздника: спортивные состязания,
Торжественное открытие— в 11.00 в Центральном парке. Перед этим, в 10.00, участники возложат цветы на мемориальном комплексе «Монумент Славы».