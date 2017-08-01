В среду в Крыму будет штормить

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” 2 августа в Крыму ожидается сильный северо-восточный ветер 15−20 м/с», — отметили в ведомстве.

В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности во время непогоды, в частности, плотно закрыть окна домов, а с балконов и лоджий убрать незакрепленные предметы. На улице спасатели советуют держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи и крупных деревьев.