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12:31 (мск), источник: РИА Крым

В среду в Крыму будет штормить

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости (Крым). На среду, 2 августа, в Крыму объявлено экстренное предупреждение о сильном северо-восточном ветре. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” 2 августа в Крыму ожидается сильный северо-восточный ветер 15−20 м/с», — отметили в ведомстве.

В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности во время непогоды, в частности, плотно закрыть окна домов, а с балконов и лоджий убрать незакрепленные предметы. На улице спасатели советуют держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи и крупных деревьев.

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