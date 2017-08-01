На шести улицах в центре Калининграда запретят парковку автомобилей
На шести улицах в центре Калининграда запретят парковку автомобилей, сообщает
На шести улицах в центре Калининграда запретят парковку автомобилей, сообщает
Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» начнут устанавливать во второй декаде августа на набережной Маршала Баграмяна, улицах Маршала Борзова, Осенней, Фермора, Подп. Иванникова и Генерала Соммера.
21 августа дорожные знаки появятся:
— у детского сада № 56, по ул. В. Фермора, 1.
по четной стороне ул. Подп. Иванникова, на участке от пер. Большого до ул. М. Галковского.
— на выезде с дворовой территории дома № 32−36 по ул. Ген. Соммера.
23 августа дорожные знаки появятся:
— у въездных ворот на территорию детского сада № 122, по ул. Маршала Борзова, 95.
— на ул. Осенней, на проезде между домами № 11 и № 24 (у торцевой стороны дома № 24).