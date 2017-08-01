Центральный фонтан на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде отключат на День ВДВ 2 августа

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе ОАО «Нижегородской водоканал», чтобы обеспечить сохранность оборудования и избежать актов вандализма, 2 августа фонтан на площади Минина и Пожарского будет отключен.

«Третьего августа фонтан возобновит свою работу и будет радовать нижегородцев в привычном режиме», — отметил собеседник агентства.

За время отключения фонтана специалисты проведут регламентные работы по его инженерному оборудованию.

Напомним, 28 апреля главный городской фонтан в Нижнем Новгороде заработал после зимнего отключения. В 2017 году фонтану исполняется 170 лет.

СПРАВКА.

Ежегодно 2 августа в России отмечается день Воздушно-десантных войск. Празднование данного события традиционно сопровождается купанием «голубых беретов» в городских фонтанах. Поэтому с 2006 было принято решение отключать городские фонтаны в целях безопасности.

Фонтан на площади Минина и Пожарского начал функционировать 1 октября 1847 года в качестве источника воды. Вода 18 родников, выведенных на поверхность, собиралась по деревянным трубам в кирпичный бассейн у соединения Казанского и Георгиевского съездов, где находилась водоподъёмная станция с двумя паровыми машинами. По четырём чугунным трубам вода поднималась к Мартыновской больнице, и шла к первому водоразборному резервуару у пересечения улиц Жуковской (Минина) и Мартыновской (Семашко). Далее водовод шёл по Жуковской улице к фонтану на Благовещенской площади, служившему основным местом водоразбора. Водопровод обеспечивал подачу 40 тыс. ведер воды в сутки.