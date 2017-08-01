Ремонтные работы закрыли движение автомобилистам на двух нижегородских улицах

Так, с утра закрыт проезд по участку улицы Дежнева в Московском районе от дома № 10 до дома № 7. Ограничения сохранятся до середины августа. Также с сегодняшнего дня нельзя будет проехать по улице Маршала Воронова в Канавинском районе — между домами № 16 и № 18 А. Ремонт продлится до середины следующей недели. В обоих случаях проезд будет организован по прилегающим улицам.