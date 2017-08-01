Челябинские десантники недовольны тем, что в День ВДВ отключат фонтаны

Источник: Uralpress.ru

Само празднование начнётся в 9:30 на парковке за «Родником». Там стартует автопробег, организованная колонна проедет к памятнику «Боевая машина десанта» на «Авроре». А затем двинется к площади Революции, где в 11:00 начнется торжественное построение. Уже в 11:30 десантники возложат цветы к Вечному огню. С 13:00 до 15:00 в парке Гагарина состоится праздничный концерт.

А вот купание в фонтанах — отменяется. Этой новостью оказались недовольны некоторые жители Челябинска. Бурная дискуссия развернулась в социальных сетях:

— А в другой день можно профилактику провести? Зачем людям праздник омрачать?

— Следовало бы, наоборот, поставить во всех парках надувные фонтаны. Чем этот, воистину народный праздник, отличается от нового года?

— Берегут здоровье граждан, вот и отключают воду. Сейчас вода в фонтанах с химией какой-то, не стоит в них купаться.

— Власти могли бы один день в году и потерпеть. Как в армию, так иди, а как отмечать свой праздник воду отключают! Кто отдает приказ отключить воду сто пудов в армии не служил, и тем более не прыгал с парашютом! С праздником всех ВДВ -шников!

Напомним, днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые высадили на парашютах 12 человек — еще без голубых беретов — для выполнения тактической задачи. «Войсками дяди Васи» десантники именуют себя в честь самого известного из командующих десантными войсками — 1954−1959 и 1961−1979 годы — Героя Советского Союза Василия Маргелова.