Жители 15 стран написали 2,5 тысячи песен и стихов про мост в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости (Крым). За два месяца на конкурс песен и стихов про Крымский мост поступило около 2,5 тысяч заявок. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости (Крым). За два месяца на конкурс песен и стихов про Крымский мост поступило около 2,5 тысяч заявок. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
География проекта охватила не только города и села России, но и другие страны: Австрию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Италию, Казахстан, Канаду, Киргизию, Молдову, Таджикистан, Украину, Францию, Эстонию.
Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и
«Крымскому мосту посвятили работы, написанные в разных жанрах, включая поэмы, оды и баллады, марши, гимны и частушки. В числе авторов работ — школьники младших классов и ветераны Великой Отечественной войны. Многие работы стали результатом семейного творчества: представители нескольких поколений вместе писали стихи и песни», — отметили в инфоцентре.
Раскрыть главную тему — строительство Крымского моста — авторы решили
Жюри из числа известных российских певцов и композиторов выберет победителей до конца недели. Лучшая песня будет представлена на международном конкурсе «Новая волна» в Сочи в исполнении звезды эстрады, а ее автор примет участие в съемках клипа.
Самые интересные работы войдут в музыкальные и поэтический сборники «Крымский мост».