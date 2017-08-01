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12:54 (мск), источник: РИА Крым

Жители 15 стран написали 2,5 тысячи песен и стихов про мост в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости (Крым). За два месяца на конкурс песен и стихов про Крымский мост поступило около 2,5 тысяч заявок. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Источник: РИА "Новости"

География проекта охватила не только города и села России, но и другие страны: Австрию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Италию, Казахстан, Канаду, Киргизию, Молдову, Таджикистан, Украину, Францию, Эстонию.

Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург.

«Крымскому мосту посвятили работы, написанные в разных жанрах, включая поэмы, оды и баллады, марши, гимны и частушки. В числе авторов работ — школьники младших классов и ветераны Великой Отечественной войны. Многие работы стали результатом семейного творчества: представители нескольких поколений вместе писали стихи и песни», — отметили в инфоцентре.

Раскрыть главную тему — строительство Крымского моста — авторы решили по-разному. Одни в своих работах сделали акцент на истории и рассказали о попытках в разные времена соединить берега Керченского пролива, другие описали проект в жанре фантастики, третьи посвятили большой стройке романы в стихах с историями о любви.

Жюри из числа известных российских певцов и композиторов выберет победителей до конца недели. Лучшая песня будет представлена на международном конкурсе «Новая волна» в Сочи в исполнении звезды эстрады, а ее автор примет участие в съемках клипа.

Автора лучшего стихотворения наградят поездкой на стройку транспортного перехода.

Самые интересные работы войдут в музыкальные и поэтический сборники «Крымский мост».

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