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12:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе пьяная несовершеннолетняя девушка угнала автомобиль

17-летняя прокопчанка угнала машину у собственной подруги.

В Прокопьевске пьяная 17-летняя местная жительница угнала «Honda Fit».

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, нетрезвая девушка попала в ДТП, машину занесло на бордюр. Когда приехали полицейские, она отказалась проходить процедуру медосвидетельствования. Выяснилось, что угонщица распивала пиво со своей 18-летней подругой накануне. Когда подруга уснула, злоумышленница решила покататься на её автомобиле, так как сдала экзамены по вождению, но еще не получила водительского удостоверения. В пути она не справилась с управлением и попала в ДТП.

В отношении несовершеннолетней прокопчанки возбуждено уголовное дело за угон машины, а также составлен административный протокол за отказ от медосвидетельствования. Кроме того, на её 18-летнюю подругу также составлен административный протокол за вовлечение несовершеннолетнего в распитие алкоголя.

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