В Кузбассе пьяная несовершеннолетняя девушка угнала автомобиль
17-летняя прокопчанка угнала машину у собственной подруги.
17-летняя прокопчанка угнала машину у собственной подруги.
В Прокопьевске пьяная 17-летняя местная жительница угнала «Honda Fit».
По информации
В отношении несовершеннолетней прокопчанки возбуждено уголовное дело за угон машины, а также составлен административный протокол за отказ от медосвидетельствования. Кроме того, на её 18-летнюю подругу также составлен административный протокол за вовлечение несовершеннолетнего в распитие алкоголя.