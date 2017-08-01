В Кузбассе пьяная несовершеннолетняя девушка угнала автомобиль

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, нетрезвая девушка попала в ДТП, машину занесло на бордюр. Когда приехали полицейские, она отказалась проходить процедуру медосвидетельствования. Выяснилось, что угонщица распивала пиво со своей 18-летней подругой накануне. Когда подруга уснула, злоумышленница решила покататься на её автомобиле, так как сдала экзамены по вождению, но еще не получила водительского удостоверения. В пути она не справилась с управлением и попала в ДТП.