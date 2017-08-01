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18:23 (мск), источник: Meduza

Протест по-австралийски: пенсионерки станцевали под Бейонсе, чтобы защитить любимый спортивный клуб

Жительницы австралийского города Малверн-Ист сняли пародию на клип Бейонсе «Single Ladies».

Таким образом женщины выступили против сноса клуба для игры в боулз, в котором они состоят. Администрация города планирует построить на месте клуба стадион для нетбола.

Во время загрузки произошла ошибка.

В видео женщины утверждают, что боулз — это их жизнь, и просят не сносить клуб. На съемки ролика у Терри Фостер, Джанин Холлс и Уин Хьюетт ушел один день. Фостер и Холлс не были знакомы с творчеством Бейонсе, поэтому им пришлось немного потренироваться, что исполнить танец.

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