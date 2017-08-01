В центре Перми замечен экзотический попугай
1 августа днем в сквере у Оперного театра был обнаружен попугай. Очевидцы предполагают, что птица —
1 августа днем в сквере у Оперного театра был обнаружен попугай. Очевидцы предполагают, что птица —
По словам пермяков, попугай был замечен в 12:40 у фонтана. Потом он улетел на деревья недалеко от фонтана и стал петь.
Предварительно, попугай породы «Розелла». Пермяки надеются, что вскоре хозяин птицы найдется.
Добавим, что место обитания розеллы в дикой природе — Австралия и прилегающие к ней близлежащие острова. Комфортно эти птицы чувствуют себя поблизости сельскохозяйственных полей, садов, угодий, любят жить в скверах, парках.