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13:55 (мск), источник: Новости Перми

В центре Перми замечен экзотический попугай

1 августа днем в сквере у Оперного театра был обнаружен попугай. Очевидцы предполагают, что птица — чей-то потерявшийся питомец.

Источник: Анна Окулова

По словам пермяков, попугай был замечен в 12:40 у фонтана. Потом он улетел на деревья недалеко от фонтана и стал петь.

Предварительно, попугай породы «Розелла». Пермяки надеются, что вскоре хозяин птицы найдется.

Добавим, что место обитания розеллы в дикой природе — Австралия и прилегающие к ней близлежащие острова. Комфортно эти птицы чувствуют себя поблизости сельскохозяйственных полей, садов, угодий, любят жить в скверах, парках.

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