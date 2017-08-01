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13:54 (мск), источник: Nakanune.ru

Челябинцу грозит штраф за рекламу, размещенную на крыше автомобиля

В Челябинске УФАС признало ненадлежащей рекламу, размещенную на расположенной на крыше автомобиля конструкции.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Сотрудники УФАС неоднократно выезжали на место стоянки автомобиля Opel и установили, что данный автомобиль на протяжении длительного времени не использовался по своему непосредственному назначению. Транспортное средство было переоборудовано для распространения рекламы путем установки на крыше четырехсторонней рекламной конструкции.

В частности, рекламировались услуги по ремонту стекол, продажа микронаушников, мягких игрушек и приспособлений для электронных курительных принадлежностей.

Антимонопольный орган признал, что рекламораспространителем является владелец автомобиля. Сам собственник на заседание УФАС не явился.

УФАС признало рекламу противоречащей требованиям рекламного законодательства и выдало владельцу предписание о демонтаже рекламной конструкции. Владельцу грозит штраф до 2,5 тыс. рублей.

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