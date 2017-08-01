Челябинцу грозит штраф за рекламу, размещенную на крыше автомобиля

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Сотрудники УФАС неоднократно выезжали на место стоянки автомобиля Opel и установили, что данный автомобиль на протяжении длительного времени не использовался по своему непосредственному назначению. Транспортное средство было переоборудовано для распространения рекламы путем установки на крыше четырехсторонней рекламной конструкции.

В частности, рекламировались услуги по ремонту стекол, продажа микронаушников, мягких игрушек и приспособлений для электронных курительных принадлежностей.

Антимонопольный орган признал, что рекламораспространителем является владелец автомобиля. Сам собственник на заседание УФАС не явился.