Челябинцу грозит штраф за рекламу, размещенную на крыше автомобиля
В Челябинске УФАС признало ненадлежащей рекламу, размещенную на расположенной на крыше автомобиля конструкции.
В Челябинске УФАС признало ненадлежащей рекламу, размещенную на расположенной на крыше автомобиля конструкции.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Сотрудники УФАС неоднократно выезжали на место стоянки автомобиля Opel и установили, что данный автомобиль на протяжении длительного времени не использовался по своему непосредственному назначению. Транспортное средство было переоборудовано для распространения рекламы путем установки на крыше четырехсторонней рекламной конструкции.
В частности, рекламировались услуги по ремонту стекол, продажа микронаушников, мягких игрушек и приспособлений для электронных курительных принадлежностей.
Антимонопольный орган признал, что рекламораспространителем является владелец автомобиля. Сам собственник на заседание УФАС не явился.
УФАС признало рекламу противоречащей требованиям рекламного законодательства и выдало владельцу предписание о демонтаже рекламной конструкции. Владельцу грозит штраф до 2,5 тыс. рублей.