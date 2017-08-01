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13:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Машину из «Доказательства смерти» Тарантино выставили на eBay

Автомобиль Dodge Challenger, который принимал участие в съемках фильма Квентина Тарантино «Доказатальство смерти», выставили на торги. На Ebay за машину 1971 года выпуска просят 12,8 тысяч долларов.

Источник: moviecarscentral via eBay

Как говорится в объявлении, в некоторых местах на кузове есть ржавчина и повреждения, которые были нанесены специально для съемок. При этом, по словам продавцов, машина на ходу и находится в хорошем состоянии. До окончания торгов (на момент публикации материала) осталось шесть дней.

Фильм «Доказательство смерти» вышел на экраны в 2007 году. Главные роли в нем исполнили Курт Рассел, Розарио Доусон и Зои Белл.

Зимой 2016 года на торги выставили автомобиль, который снимали в фильме «Спектр» о Джеймсе Бонде. Речь идет о модели Aston Martin DB10. Салон суперкара собирался вручную. На машине красуется автограф исполнителя роли Бонда Дэниэла Крейга.

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