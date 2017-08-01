Машину из «Доказательства смерти» Тарантино выставили на eBay

Как говорится в объявлении, в некоторых местах на кузове есть ржавчина и повреждения, которые были нанесены специально для съемок. При этом, по словам продавцов, машина на ходу и находится в хорошем состоянии. До окончания торгов (на момент публикации материала) осталось шесть дней.