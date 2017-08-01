Екатеринбургский памятник укрепят железобетоном

Источник: УралИнформБюро

Реставрация в Екатеринбурге дома купца Чувильдина, более известного как «Косой дом», по мере приближения финалу обрастает тайнами и слухами. На днях в редакцию «Уралинформбюро» позвонили встревоженные граждане, которые обвинили реставраторов в произвольной замене исторических деревянных перекрытий здания на современные железобетонные.

К этому моменту на объекте успел смениться подрядчик: вместе специалистов Санкт-Петербургского реставрационного центра восстановлением «Косого дома» занялась компания «Рестострой». Ее директор Евгений Бороздин в беседе с «Уралинформбюро» отказался комментировать технические тонкости процесса, заявив: «Все идет в четком соответствии с проектом и в рамках разрешительной документации».

Представители областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия поспешили успокоить горожан: все работы идут согласно выданному разрешению, никто на исторический облик здания не покушается.

«Само здание сохраняется максимально в историческом виде, чердачные перекрытия и перекрытия между первым и вторым этажами останутся деревянными, — сообщала корреспонденту агентства ведущий специалист Управления Елена Ханякина. — А вот в нижней части здания предусмотрена железобетонная конструкция. Это делается для того, чтобы дом не “съехал” к реке. Проектировщик аккуратно подошел к объекту, но здание требует укрепления более сильными материалами, чем дерево».

С «неисторического» пристроя уже сняли крышу.

Реставраторы, занимавшиеся домом купца Чувильдина в апреле-мае 2017 года, также подтвердили что при восстановлении и приспособлении некоторых памятников может применяться железобетон для укрепления несущих конструкций. Например, такая технология использовалась при реконструкции-реставрации здания заводоуправления УЗТМ на площади 1-й пятилетки.

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Более того: железобетонные конструкции на металлических балках-рельсах для монтажа перекрытий между первым и вторым этажами использовались уже в начале ХХ века в том числе при строительстве дома Чувильдина и дома фабриканта Круковского (ул. Карла Либкнехта, 45). Об этом «Уралинформбюро» рассказал архитектор Виталий Селезнев, официальный представитель Санкт-Петербургского реставрационного центра в Екатеринбурге.

На северном фасаде идет реконструкция оконных рам. Осталось понять, как избавиться от граффити.

«В конце апреля мы получили разрешение на демонтажные работы на этом объекте, — пояснил Селезнев в беседе с корреспондентом агентства. — Работали по чердачным перекрытиям между первым и вторым этажом, а также между вторым этажом и чердаком. Мы выгребли мусор, накопившийся за сто с лишним лет эксплуатации этого дома, частично разобрали полы первого этажа и демонтировали перегородки в пристрое. Работы продолжались до момента, пока не открылись деревянные балки перекрытия. Выяснилось, что одна чердачная балка и две между этажами полностью утратили свою несущую способность, прогнили, прогорели и в процессе демонтажа просто сломались. Мы были вынуждены их разрезать и демонтировать». По словам Селезнева, специалисты Санкт-Петербургского реставрационного центра завершили работы 23 мая, поэтому не имеют информации о том, что происходит на объекте сегодня.

«Вообще предметами охраны в доме Чувильдина являются фасад, форма конструкции, расстекловка окон и конструкция кровли. Если деревянные перекрытия внесены в список предметов охраны, никто не будет их заменять. Но, насколько я помню, их там нет», — добавил Селезнев.

«Уралинформбюро» решило выяснить, какие элементы «Косого дома» должны оставаться в неприкосновенности при реставрации, а какие можно при необходимости заменить на новодел. Список охраняемых элементов дома купца Чувильдина подробно перечислен в приказе МУГИСО от 27 апреля 2015 года. Их ровно пять: местоположение объекта, объемно-пространственная и планировочная композиция здания, строительные конструкции, архитектурно-декоративное оформление фасадов и элементы оформления интерьеров. Перекрытия с этом списке не упоминаются.