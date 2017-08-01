70-летний американский самолет приземлился в Толмачево
Самолет «Дуглас» DC-3 1943 года выпуска приземлился 1 августа в аэропорту Толмачево. Фотографии
Самолет «Дуглас» DC-3 1943 года выпуска приземлился 1 августа в аэропорту Толмачево. Фотографии
Пассажирский самолет «Дуглас» DC-3 прибыл в Новосибирск, чтобы принять участие в авиашоу, которое пройдет 6 августа в Мочище. Управлял машиной ее владелец Евгений Барсов, проживающий в Сургуте.
Данный DC-3 — единственный в России, способный летать. Евгений Барсов пригнал его из США в 2014 году.
Кроме «Дугласа», в пилотажной группе «Барсы» летают еще семь самолетов — четыре Як-52, Як-54, Як-18Т и Ан-2. В день авиашоу за штурвалами будут сын Евгения Барсова Иван и
Модель «Дуглас» DC-3 выпускалась с 1935 по 1945 год. У машины была и советская версия — Ли-2, она производилась до 1952 года. Всего в различных вариантах было выпущено 16 тысяч таких машин.
Авиашоу на аэродроме в Мочище, посвященное 80-летию Новосибирской области, пройдет шестого августа 2017 года. Зрители увидят выступление пилотажной группы «Русь», самолетов и вертолетов ВВС России, полет воздушных шаров и выступление авиамоделистов в программе авиашоу «Взлетай, мой край родной!». Ожидаются более 400 участников из семи регионов СФО, около 100 воздушных судов, более 70 парашютистов. С подробной программой шоу можно ознакомиться по этой ссылке.