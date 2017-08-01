Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
Задувать свечи на торте оказалось небезопасным занятием
Николай Валуев до слез растрогал поклонников фото с сыном
В России упразднили понятие «дача»
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
Кристина Орбакайте рассказала о подарке для сына - СМИ
СМИ: Леру Кудрявцеву без макияжа не узнали в Сети
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
Савченко: лишение Саакашвили гражданства дорого обойдется Украине
Совфед о санкциях: Объявление политической войны
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
13:50 (мск), источник: VN.ru

70-летний американский самолет приземлился в Толмачево

Самолет «Дуглас» DC-3 1943 года выпуска приземлился 1 августа в аэропорту Толмачево. Фотографии ретро-машины опубликовал в паблике «Споттинг в Новосибирске» Кирилл Воронин.

Пассажирский самолет «Дуглас» DC-3 прибыл в Новосибирск, чтобы принять участие в авиашоу, которое пройдет 6 августа в Мочище. Управлял машиной ее владелец Евгений Барсов, проживающий в Сургуте.

Данный DC-3 — единственный в России, способный летать. Евгений Барсов пригнал его из США в 2014 году.

Кроме «Дугласа», в пилотажной группе «Барсы» летают еще семь самолетов — четыре Як-52, Як-54, Як-18Т и Ан-2. В день авиашоу за штурвалами будут сын Евгения Барсова Иван и девушки-пилоты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Модель «Дуглас» DC-3 выпускалась с 1935 по 1945 год. У машины была и советская версия — Ли-2, она производилась до 1952 года. Всего в различных вариантах было выпущено 16 тысяч таких машин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Авиашоу на аэродроме в Мочище, посвященное 80-летию Новосибирской области, пройдет шестого августа 2017 года. Зрители увидят выступление пилотажной группы «Русь», самолетов и вертолетов ВВС России, полет воздушных шаров и выступление авиамоделистов в программе авиашоу «Взлетай, мой край родной!». Ожидаются более 400 участников из семи регионов СФО, около 100 воздушных судов, более 70 парашютистов. С подробной программой шоу можно ознакомиться по этой ссылке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Министр здравоохранения рассказал о строительстве 7 поликлиник
Путин подписал закон об оплате общедомовых коммунальных услуг
В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе ВВС коалиции США
Табачные компании предложили ввести минимальную цену на сигареты
Все машины посольства США покинули дачу в Серебряном Бору
Пенс анонсировал скорое подписание Трампом санкций против России
Суд взыскал с «Трансаэро» 288 млн рублей в пользу «Аэрофлота»
Зимбабвийские разведчики объяснили неудачу в сибирском лесу
Спорт
И все — за одного: «Спартак» отменяет кризис Слухи о кризисе "Спартака" оказались сильно преувеличены
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс Актриса рассказала о современном продолжении советского фильма
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь