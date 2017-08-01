70-летний американский самолет приземлился в Толмачево

Пассажирский самолет «Дуглас» DC-3 прибыл в Новосибирск, чтобы принять участие в авиашоу, которое пройдет 6 августа в Мочище. Управлял машиной ее владелец Евгений Барсов, проживающий в Сургуте.

Данный DC-3 — единственный в России, способный летать. Евгений Барсов пригнал его из США в 2014 году.

Кроме «Дугласа», в пилотажной группе «Барсы» летают еще семь самолетов — четыре Як-52, Як-54, Як-18Т и Ан-2. В день авиашоу за штурвалами будут сын Евгения Барсова Иван и девушки-пилоты.

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Модель «Дуглас» DC-3 выпускалась с 1935 по 1945 год. У машины была и советская версия — Ли-2, она производилась до 1952 года. Всего в различных вариантах было выпущено 16 тысяч таких машин.

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