2 и 3 августа в части домов Советского района Казани не будет газа
(Город Казань KZN.RU, 1 августа). 2 и 3 августа в части домов Советского района Казани не будет газа. Отключение связано с ремонтными работами.
(Город Казань KZN.RU, 1 августа). 2 и 3 августа в части домов Советского района Казани не будет газа. Отключение связано с ремонтными работами.
С 8.00 и до окончания работ будут отключены 242 индивидуальных жилых дома, 43
Жильцов просят не пользоваться газовыми приборами в этот период, краны на приборах и плитах перед началом ремонтных работ закрыть. В случаях появления запаха газа в помещениях необходимо звонить по телефону 04, сообщает