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15:49 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

2 и 3 августа в части домов Советского района Казани не будет газа

(Город Казань KZN.RU, 1 августа). 2 и 3 августа в части домов Советского района Казани не будет газа. Отключение связано с ремонтными работами.

С 8.00 и до окончания работ будут отключены 242 индивидуальных жилых дома, 43 коммунально-бытовых объекта и 9 котельных по улицам: Аделя Кутуя, Бухарская, Крылова, Родины, Рылеева, Скрябина, Физкультурная, Фонвизина, Фруктовая, Черепичная, Шахтерская.

Жильцов просят не пользоваться газовыми приборами в этот период, краны на приборах и плитах перед началом ремонтных работ закрыть. В случаях появления запаха газа в помещениях необходимо звонить по телефону 04, сообщает пресс-служба администрации Советского района Казани.

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