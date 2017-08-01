В Екатеринбурге на время празднования Дня города откроют доступ к Площади 1905 года

Об этом в эфире радиостанции «Город FM 107,6» сообщил заместитель председателя Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий.
«Мы ремонтируем проспект Ленина полностью на участке от 8 Марта до Московской. Да, в последнее время мы вышли на такой значимый участок — это перекладка брусчатки на Площади 1905 года… Работы ведутся с ограничением движения, но тем не менее, все значимые мероприятия, которые запланированы в этом летнем сезоне, такие как традиционный марафон, День города, будут проведены. Все работы скорректированы с учетом проведения этих значимых мероприятий», — пояснил Юровицкий.
При этом он напомнил, что старт марафона «Европа — Азия» запланирован с проспекта Ленина в районе Площади 1905 года.
Зампредседателя Комитета благоустройства отметил, что сейчас в работе по ремонту улиц отставания от графиков нет.
«Ведется еженедельная работа по контролю и еженедельный объезд представителями Администрации города Екатеринбурга, плюс ежедневная работа кураторов службы заказчика, поэтому подрядчик не отпущен в вольное плавание, работа ведется в постоянном режиме», — подчеркнул он.