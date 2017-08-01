В Екатеринбурге на время празднования Дня города откроют доступ к Площади 1905 года

«Мы ремонтируем проспект Ленина полностью на участке от 8 Марта до Московской. Да, в последнее время мы вышли на такой значимый участок — это перекладка брусчатки на Площади 1905 года… Работы ведутся с ограничением движения, но тем не менее, все значимые мероприятия, которые запланированы в этом летнем сезоне, такие как традиционный марафон, День города, будут проведены. Все работы скорректированы с учетом проведения этих значимых мероприятий», — пояснил Юровицкий.