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14:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Режиссер «Ночного дозора» ищет в Екатеринбурге актеров для новых фильмов

Для Бекмамбетова главное — харизма.

3 августа в Екатеринбурге пройдут кинопробы на участие в новых проектах режиссера Тимура Бекмамбетова и его кинокомпании bazelevs. Кастинг состоится во дворе IV Биеннале современного искусства на Горького, 17, сообщили «Уралинформбюро» организаторы.

К участию приглашаются молодые люди, выглядящие на 22 года. «Мы не пытаемся найти профессионального актера, нам нужен талантливый и харизматичный человек. Он должен уметь разговаривать на молодежном сленге и легко вживаться в чужую роль», — поясняют в кинокомпании bazelevs.

На пробы нужно записаться накануне. Также 2 августа можно посетить мастер-класс «Как успешно пройти кастинг».

К рассмотрению принимаются и снятые на фронтальную камеру телефона «самопробы». Видео ждут на электронный адрес marina@castingmoscow.ru вместе с анкетой. Ознакомиться с поведением героя можно тут.

«Кинематограф в России активно развивается. Поэтому у каждого есть шанс стать звездой, попасть на телеэкраны и попробовать себя в том, что раньше казалось нереальным. Актером может стать даже подсобный рабочий, который не подозревает о своих скрытых талантах, которые откроются перед камерой», — говорят организаторы кастинга.

Тимур Бекмамбетов — режиссер таких знаменитых отечественных картин, как «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «Елки». Также в его фильмотеке имеются ленты, снятые за рубежом — например, «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Бен Гур» и «Особо опасен».

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