Власти оштрафовали директора школы № 65 за «добровольные взносы» с родителей учеников

Еще в конце июня «Вести» рассказывали о жесткой системе сбора так называемых добровольных взносов в 65 школе Кировского района. В редакцию обратились родители учеников. Они утверждают — директор лично обзванивает должников и требует заплатить попечительские. Есть еще один вариант погашения долга — отработать его в школе. Если родители отказываются — ребенку грозят не выдать аттестат. В июне директор не поленился во время своего отпуска провести специальное собрание с теми, кто по разным причинам задолжал в фонд школы. Тогда в департаменте образования мэрии заявили — директора из отпуска отозвали, назначили проверку. Дата завершения — 15 июля. Однако по истечению этого срока никакой информации из мэрии о результатах проверки не поступило. На минувшей неделе «Вести» направили отдельный запрос с просьбой рассказать о решениях, принятых после изучения ситуации в 65 школе. Сегодня мы получили ответ.