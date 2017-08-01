Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ НАТО и леденящая мощь: Запад обсуждает парад ВМФ - СМИ
Задувать свечи на торте оказалось небезопасным занятием
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Я подарила молодым свадьбу": Орбакайте о сыне
СМИ: Леру Кудрявцеву без макияжа не узнали в Сети
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
Савченко: лишение Саакашвили гражданства дорого обойдется Украине
Совфед о санкциях: Объявление политической войны
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
14:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Власти оштрафовали директора школы № 65 за «добровольные взносы» с родителей учеников

Добровольные взносы с признаками вымогательства. Тему поборов в школах во время общения с главой Калмыкии поднял Президент страны. Вопрос актуален и для новосибирских родителей.

Источник: Вести - Новосибирск

Еще в конце июня «Вести» рассказывали о жесткой системе сбора так называемых добровольных взносов в 65 школе Кировского района. В редакцию обратились родители учеников. Они утверждают — директор лично обзванивает должников и требует заплатить попечительские. Есть еще один вариант погашения долга — отработать его в школе. Если родители отказываются — ребенку грозят не выдать аттестат. В июне директор не поленился во время своего отпуска провести специальное собрание с теми, кто по разным причинам задолжал в фонд школы. Тогда в департаменте образования мэрии заявили — директора из отпуска отозвали, назначили проверку. Дата завершения — 15 июля. Однако по истечению этого срока никакой информации из мэрии о результатах проверки не поступило. На минувшей неделе «Вести» направили отдельный запрос с просьбой рассказать о решениях, принятых после изучения ситуации в 65 школе. Сегодня мы получили ответ.

Елена Фаламеева, Консультант департамента информационной политики мэрии Новосибирска: «Департаментом образования мэрии Новосибирска установлены нарушения в организации деятельности по привлечению добровольных пожертвований граждан. В связи с чем к директору школы № 65 Алексееву В. В. применены меры дисциплинарного взыскания».

Официальный ответ, однако, ситуацию мало прояснил. Какие именно действия посчитали нарушением, как наказали директора — выписали штраф, объявили выговор — подробностей в мэрии не сообщили.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шторм и гроза прошли над Новосибирском
Путин подписал закон об оплате общедомовых коммунальных услуг
В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе ВВС коалиции США
Табачные компании предложили ввести минимальную цену на сигареты
Все машины посольства США покинули дачу в Серебряном Бору
Пенс анонсировал скорое подписание Трампом санкций против России
Суд взыскал с «Трансаэро» 288 млн рублей в пользу «Аэрофлота»
Зимбабвийские разведчики объяснили неудачу в сибирском лесу
Спорт
И все — за одного: «Спартак» отменяет кризис Слухи о кризисе "Спартака" оказались сильно преувеличены
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс Актриса рассказала о современном продолжении советского фильма
Недвижимость
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России упразднили понятие «дача»
«Розовую» ветку метро в Москве запустят в конце 2018 года
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь