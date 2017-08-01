В Перми 2 августа будет ограничено движение транспорта

Празднование Дня ВДВ в Перми начнется в 09:30. На набережной десантники соберутся, чтобы проследовать до сквера Советской армии. Там будут возложены цветы к памятникам Уральскому добровольческому танковому корпусу и памятнику «Разорванное братство».

На время движения колонны с 10:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:



— по улице Монастырская на участке от Речного вокзала до улицы Сибирская;

— по улице Сибирская от улицы Монастырская до улицы Белинского.

Кроме того, в это же время будет приостановлено движение транспорта по перпендикулярным улицам.