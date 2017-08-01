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14:11 (мск), источник: Om1.ru

Опубликован рейтинг школ Омской области

В список лучших вошли учебные заведения как из Омска, так и из сельских районов.

Министерство образования Омской области составило рейтинг лучших школ региона. Это 48 учреждений, ученики которых особо отличились на школьных олимпиадах федерального уровня.

Илья Крылич, пресс-секретарь министерства образования Омской области:

 — Наибольшее количество участников, добившихся двух побед и занявших три призовых места, у областного многопрофильного образовательного центра по развитию одарённости № 117. У лицея № 64 по итогам всероссийской олимпиады школьников сразу четыре призера. Эти две образовательные организации возглавляют ТОП-48 школ по итогам всероссийской олимпиады.

Попутно аналитики минобразования составили рейтинг лучших педагогов — туда вошли 58 наставников, подготовивших победителей и призёров олимпиад.

Рейтинг лучших омских школ:

  • Многопрофильный центр по развитию одарённости № 117
  • Лицей № 64
  • Гимназия № 19
  • Гимназия № 115
  • Лицей № 92
  • Гимназия № 62
  • Калачинская гимназия № 1
  • Нововаршавская гимназия
  • Гимназия № 88
  • Лицей № 137
  • Гимназия № 26
  • Школа № 123 имени Охрименко
  • Школа № 37
  • Гимназия № 140
  • Школа № 73
  • Гимназия № 85
  • Саргатский лицей
  • Лузинская школа № 1 (Омский район)
  • Азовская гимназия
  • Петровская школа № 1 (Омский район)
  • Полтавский лицей
  • Тарская гимназия № 1
  • Кутузовская школа (Шербакульский район)
  • Крутинская гимназия
  • Кормиловская школа № 1
  • Частная школа «Видергебурт»
  • Лицей № 74
  • Черлакская школа № 1
  • Славянская школа (Нововаршавский район)
  • Луговская школа (Таврический район)
  • Цветнопольская школа (Азовский район)
  • Новоильиновская школа (Полтавский район)
  • Павлоградская гимназия имени Тытаря
  • Евгащинская школа (Большереченский район)
  • Школа № 113
  • Школа № 135 имени Дмитриева
  • Школа № 109
  • Школа № 142
  • Называевская гимназия
  • Лицей «Альфа» (Усть-Ишимский район)
  • Тарская школа № 5
  • Лицей № 145
  • Гимназия № 84
  • Омский кадетский военный корпус
  • Лицей № 54
  • Гимназия № 43
  • Лицей № 149
  • Школа № 151
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