Опубликован рейтинг школ Омской области

— Наибольшее количество участников, добившихся двух побед и занявших три призовых места, у областного многопрофильного образовательного центра по развитию одарённости № 117. У лицея № 64 по итогам всероссийской олимпиады школьников сразу четыре призера. Эти две образовательные организации возглавляют ТОП-48 школ по итогам всероссийской олимпиады.