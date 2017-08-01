Опубликован рейтинг школ Омской области
В список лучших вошли учебные заведения как из Омска, так и из сельских районов.
В список лучших вошли учебные заведения как из Омска, так и из сельских районов.
Министерство образования Омской области составило рейтинг лучших школ региона. Это 48 учреждений, ученики которых особо отличились на школьных олимпиадах федерального уровня.
Илья Крылич,
— Наибольшее количество участников, добившихся двух побед и занявших три призовых места, у областного многопрофильного образовательного центра по развитию одарённости № 117. У лицея № 64 по итогам всероссийской олимпиады школьников сразу четыре призера. Эти две образовательные организации возглавляют ТОП-48 школ по итогам всероссийской олимпиады.
Попутно аналитики минобразования составили рейтинг лучших педагогов — туда вошли 58 наставников, подготовивших победителей и призёров олимпиад.
Рейтинг лучших омских школ: