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14:06 (мск), источник: РИА Крым

Оперного певца с Украины затравили за блог об отдыхе в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости (Крым). На Украине негодуют по поводу выложенной в интернет серии видео, на которых солист Днепропетровского театра оперы и балета Самвел Адамян делиться впечатлениями о своем путешествии в Крым.

Видео размещены на канале артиста в YouTube. На них видно, как Адамян едет в общественном транспорте, прогуливается по набережным Симеиза и Ялты, посещает крымские достопримечательности, ест в ресторанах, изучает ценники в магазинах и на рынке, а также общается с отдыхающими и местными жителями. Автор сопровождает видеоряд комментариями попеременно на русском и украинском языках.

При этом артист не скрывает своего восторга от крымских пейзажей: «Все, как в раю, весь Южный берег Крыма! Люди есть, людей много! Здорово, люди все равно едут отдыхать!» Также Адамян восхищается крымской кухней и хвалит соотношение стоимости и качества блюд в одном из местных кафе: «Неплохие порции, не считаю, что это дорого для курорта».

Видеоролики, каждый из которых к настоящему времени набрал десятки тысяч просмотров, вызвали бурю негодования среди населения Украины. В некоторых СМИ этой страны визит Адамяна в Крым уже назвали предательством и обвинили в сепаратизме.

Стоит отметить, что сотрудники Днепропетровского театра оперы и балета уже отличались «сепаратистским», по мнению некоторых украинских журналистов, поведением. Так, ранее у директора учреждения Александра Шароварова нашли российский флаг, а актриса Екатерина Фондуроко с восхищением комментировала инцидент, когда активистка Антимайдана ударила бойца АТО молотком по голове прямо на представлении.

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