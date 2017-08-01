Оперного певца с Украины затравили за блог об отдыхе в Крыму

Видео размещены на канале артиста в YouTube. На них видно, как Адамян едет в общественном транспорте, прогуливается по набережным Симеиза и Ялты, посещает крымские достопримечательности, ест в ресторанах, изучает ценники в магазинах и на рынке, а также общается с отдыхающими и местными жителями. Автор сопровождает видеоряд комментариями попеременно на русском и украинском языках.

При этом артист не скрывает своего восторга от крымских пейзажей: «Все, как в раю, весь Южный берег Крыма! Люди есть, людей много! Здорово, люди все равно едут отдыхать!» Также Адамян восхищается крымской кухней и хвалит соотношение стоимости и качества блюд в одном из местных кафе: «Неплохие порции, не считаю, что это дорого для курорта».

Видеоролики, каждый из которых к настоящему времени набрал десятки тысяч просмотров, вызвали бурю негодования среди населения Украины. В некоторых СМИ этой страны визит Адамяна в Крым уже назвали предательством и обвинили в сепаратизме.