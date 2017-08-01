Ягодные места Ленинградской области: Где собирать чернику, клюкву, морошку

Источник: Комсомольская правда

Морошка

Полезные свойства морошки можно перечислять очень долго. Она укрепляет иммунитет, выводит шлаки, стимулирует головной мозг, улучшает иммунную и дыхательную систему. Обычно чудо-ягода зреет в начале — середине июля. Если лето выдалось богатым на дожди — то ягода «задерживается», если много солнца — то поспевает быстрее.

Где искать и как добраться

1. Морошкой богат Кировский район. Ягодники отмечают, что ее можно найти в окрестностях поселка Назия. Его координаты: 595030 с. ш., 313505 в. д. Можно добраться на электричке, которая идет от Московского вокзала до Волховстроя.

2. В Приозерском районе удачно идет сбор на болотах южнее поселка Сосново. Его координаты 603305 с. ш., 301415 в. д. До населенного пункта ходит автобус № 859 от станции метро «Девяткино», либо электричка от Финляндского вокзала. Но до самих болот лучше всего ехать на машине, так как места это труднодоступные.

Клюква

Врачи называют клюкву одной из самых полезных ягод. Она является отличным антиоксидантом — выводит из организма вредные вещества. А благодаря высокому содержанию витамина С и солей калия, эта ягода отлично справляется с простудой. Созревает клюква в конце августа — сентябре, зато потом радует любителей «тихой охоты» вплоть до первого снега.

Где искать и как добраться

3. Опытные ягодники уверяют, что на клюкву особенно богаты леса Приозерского района. В частности, окрестности поселка Мичуринское (координаты 603340 с. ш., 295131 в. д.). Доехать до него можно на автобусе № К678 от станции метро Парнас.

4. Еще одна удачная точка — государственный природный заказник Мшинское болото (координаты 590300 с. ш. 301300 в. д.). Доехать можно на электричке от Балтийского вокзала до станции Мшинская.

5. В Кировском районе много клюквы собирают между Кобоной и Новой Ладогой (600117 с. ш. 313318 в. д.). Местные жители уверяют, что «в сезон» болота становятся красными от ягод. Ехать сюда лучше на машине.

Источник: Комсомольская правда

Черника

Черника снижает количество сахара в крови, повышает кислотность желудочного сока, улучшает пищеварение и обмен веществ, усиливает остроту зрения. Не секрет, что эта ягода любит влагу и болота — так что петербуржцам повезло. В лесах образуются настоящие черничные плантации! Чтобы сделать запасы на зиму, даже не нужно уезжать далеко от города. Спеет ягода обычно с июля по сентябрь.

Где искать и как добраться

6. Одно из самых популярных направлений — леса под Лугой. Здесь черника спеет раньше обычного.

7. Станция Ушково (координаты 601159 с. ш. 293701 в. д.). Ходят электрички с Финляндского вокзала.

8. Леса в окрестностях поселка имени Свердлова (координаты 594730 с. ш. 304000 в. д.). Можно доехать на маршрутке К-476 от станции метро «Ломоносовская».

Земляника

Любимое лакомство миллионов россиян. И оно не только вкусное, но и невероятно полезное. По содержанию кальция земляника на первом месте среди фруктов и ягод! Она улучшает работу сердечно-сосудистой системы, желудка, кишечника и приводят в порядок гормоны. Июль — самый лучший месяц для сбора земляники.

Где искать и как добраться

9. По словам опытных ягодников, на землянику богаты окрестности Выборга (координаты 604233 с. ш. 284439 в. д.). До этого древнего городка ходят электрички от Финляндского вокзала.

10. Поселок Лосево (604040 с. ш. 295950 в. д.). Любители «тихой охоты» уже сходили сюда на разведку и уверяют — земляники «навалом»! До ягодных мест можно доехать на электричке от Финляндского вокзала до станции «Лосево».

11. В Кировском районе рекомендуют окрестности поселка Синявино (595400 с. ш. 310400 в. д.). Доехать до него можно на маршрутке от станции метро «Улицы Дыбенко».

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