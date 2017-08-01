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14:20 (мск), источник: "Российская газета"

В Сибири придумали вакцину для иммунотерапии рака

Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН работают над созданием вакцины, которая активирует противоопухолевый ответ иммунной системы. Как сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири», механизмы действия перспективной разработки основаны на применении дендритных клеток.

Эти клетки имеют костномозговое происхождение и способны провоцировать иммунный ответ Т-лимфоцитов, поглощая и передавая им опухолевый антиген. Благодаря воздействию подобной вакцины Т-лимфоциты способны отличать собственные клетки организма от чужеродных, зараженных и опухолевых.

Этот принцип сегодня активно используется учеными всего мира для получения антираковых препаратов. Стратегия такого лечения определяется как иммунотерапия. Сегодня проходит множество доклинических и клинических испытаний подобных вакцин, одна из которых уже была одобрена.

Для того, чтобы задействовать ресурсы организма для борьбы с онкологией, у пациента берут периферическую кровь, из которой получают еще незрелые дендритные клетки. Их нагружают различными онкопрепаратами, стимулируют развитие, а после вводят обратно в организм человека. Вот только, несмотря на популярность этой методики, проблема эффективной доставки антигенов в дендритные клетки до сих пор не решена.

Ученые ИХБФМ СО РАН сейчас работают над решением этой задачи. Исследования новосибирских биохимиков позволили использовать для доставки антигена свойства дентритных клеток экспрессировать на своей поверхности маннозные рецепторы. Они способны связываться с остатками маннозы на поверхности патогена и таким образом доставлять антиген в клетки.

Методика уже была апробирована на мышах — количество метастаз меланомы у животных снизилось в 5−6 раз. При этом сам по себе принцип иммунотерапии безопаснее прочих форм борьбы с онкологией.

— Стандартные методы противоопулевых заболеваний, такие как химио- или лучевая терапия, обладают множеством негативных эффектов, например, ненаправленностью действия, из-за которой погибают здоровые ткани. Иммунотерапия же не имеет сильных побочных эффектов, запускает собственные ресурсы организма для борьбы с опухолью и обладает специфичностью, поясняет научный сотрудник ИХБФМ СО РАН кандидат биологических наук Олег Марков.

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