В Перми установят скульптуру «Счастливая семья»
Место, на котором появится памятник, еще не выбрано. Также не решено как именно будет выглядеть скульптура. В ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору лучшего эскиза.
Место, на котором появится памятник, еще не выбрано. Также не решено как именно будет выглядеть скульптура. В ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору лучшего эскиза.
Идея создания в Перми памятника «Счастливая семья» была поддержана общественным советом по топонимике еще в феврале 2016 года. Сейчас планируют объявить конкурс на лучший эскиз проекта. Пермяки путем голосования в соцсетях смогут помочь в выборе победителя.
Место для памятника еще не выбрано. По мнению детского омбудсмена Павла Микова, «Счастливая семья» должна быть установлена на набережной.