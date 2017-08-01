В Перми установят скульптуру «Счастливая семья»

Идея создания в Перми памятника «Счастливая семья» была поддержана общественным советом по топонимике еще в феврале 2016 года. Сейчас планируют объявить конкурс на лучший эскиз проекта. Пермяки путем голосования в соцсетях смогут помочь в выборе победителя.



Место для памятника еще не выбрано. По мнению детского омбудсмена Павла Микова, «Счастливая семья» должна быть установлена на набережной.