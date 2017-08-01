В ближайшие дни в Молдове могут ввести «оранжевый код»

«Температура ежедневно будет слегка увеличиваться, мы не рассчитываем, что будет 40 градусов тепла, но не исключены такие температуры как плюс 38 или 39 градусов. Это будет не на всей территории Молдовы, и не весь день — как правило, к 15−16 часам», — сказала метеоролог.