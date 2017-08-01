В ближайшие дни в Молдове могут ввести «оранжевый код»
Главный метеоролог Светлана Шахова о грядущем периоде жары в Молдове.
Главный метеоролог Светлана Шахова о грядущем периоде жары в Молдове.
Из Африки на Молдову надвигаются массы горячего воздуха, и это в ближайшие дни чревато настоящей африканской жарой, говорит Sputnik Молдова главный метеоролог Гидрометеослужбы Молдовы Светлана Шахова.
«Температура ежедневно будет слегка увеличиваться, мы не рассчитываем, что будет 40 градусов тепла, но не исключены такие температуры как плюс 38 или 39 градусов. Это будет не на всей территории Молдовы, и не весь день — как правило, к 15−16 часам», — сказала метеоролог.
Судя по всему нашу страну в очередной раз ждет «оранжевый код», сообщила собеседница.
«Мы будем еще наблюдать, но скорее всего будет введен “оранжевый код”. 4, 5 и 6 августа предположительно ожидаются самыми жаркими, потом появляется вероятность небольших дождей», — отметила Шахова.