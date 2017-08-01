Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Что написали иностранные СМИ о демарше России против США
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
От Зуевой до Боярской: 6 страстных кинопартнерш Максима Матвеева
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
СМИ о том, кого сможет атаковать новая подлодка РФ
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
Савченко: лишение Саакашвили гражданства дорого обойдется Украине
Совфед о санкциях: Объявление политической войны
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
14:28 (мск), источник: Sputnik.md

В ближайшие дни в Молдове могут ввести «оранжевый код»

Главный метеоролог Светлана Шахова о грядущем периоде жары в Молдове.

Источник: Sputnik.md

Из Африки на Молдову надвигаются массы горячего воздуха, и это в ближайшие дни чревато настоящей африканской жарой, говорит Sputnik Молдова главный метеоролог Гидрометеослужбы Молдовы Светлана Шахова.

«Температура ежедневно будет слегка увеличиваться, мы не рассчитываем, что будет 40 градусов тепла, но не исключены такие температуры как плюс 38 или 39 градусов. Это будет не на всей территории Молдовы, и не весь день — как правило, к 15−16 часам», — сказала метеоролог.

Судя по всему нашу страну в очередной раз ждет «оранжевый код», сообщила собеседница.

«Мы будем еще наблюдать, но скорее всего будет введен “оранжевый код”. 4, 5 и 6 августа предположительно ожидаются самыми жаркими, потом появляется вероятность небольших дождей», — отметила Шахова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+22°
ясно
762 мм рт. ст.
повышенное
88 %
очень высокая
0 м/с
нет ветра
 Голод не тетка, или молдавская рулетка для пенсионеров
Лолита уже не та: известная певица шокировала поклонников
Путин подписал закон об оплате общедомовых коммунальных услуг
В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе ВВС коалиции США
Табачные компании предложили ввести минимальную цену на сигареты
Все машины посольства США покинули дачу в Серебряном Бору
Пенс анонсировал скорое подписание Трампом санкций против России
Суд взыскал с «Трансаэро» 288 млн рублей в пользу «Аэрофлота»
Зимбабвийские разведчики объяснили неудачу в сибирском лесу
Спорт
И все — за одного: «Спартак» отменяет кризис Слухи о кризисе "Спартака" оказались сильно преувеличены
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс Актриса рассказала о современном продолжении советского фильма
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь