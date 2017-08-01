Глава СПЧ приветствовал решение комиссии по распределению президентских грантов для НКО

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов приветствовал решение конкурсной комиссии, распределившей президентские гранты между некоммерческими организациями, и обратил внимание на тот факт, что финансирование для реализации новых проектов получили некоторые правозащитные НКО.

«Совет с удовлетворением воспринимает решение комиссии, распределяющей президентские гранты», — сказал Федотов ТАСС, отметив, что это первый опыт распределения грантов в новом формате.

Отрадно, что существенно улучшилось администрирование, упростились формы заявки и отчетности, повысилась прозрачность процедур. Все это не могло не сказаться на качестве отбора. Михаил Федотов Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

«Совет с большим удовлетворением констатирует, что целый ряд правозащитных организаций получил гранты на свои проекты», — продолжил глава СПЧ. Он, в частности, выделил Московскую Хельсинкскую группу, которая получила грант на проект «Правозащитная повестка дня для современной России», а также проекты Мордовского республиканского правозащитного центра, фонда «В защиту прав заключенных», Независимой психиатрической ассоциации России, Центра содействия реформе уголовного правосудия, Совета общественных наблюдательных комиссий и другие.

«Отрадно и то, что на результатах конкурса не сказался тот факт включения той или иной НКО в реестр так называемых иностранных агентов. Полагаю, что это правильно не только с формальной позиции, но и с содержательной», — подчеркнул Федотов.

Ведь важно не то, имеет ли организация иностранное финансирование, а то, чем она занимается. И если она занимается общественно полезной деятельностью, то, конечно, государство должно ее поддержать. Михаил Федотов Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

При этом председатель президентского совета выразил сожаление в связи с тем, что «некоторые вполне достойные правозащитные НКО не получили гранты». Среди таковых он назвал организацию «Оплот», «Солдатские матери Санкт- Петербурга», Независимый экспертно-правовой совет, Союз «Женщины Дона». «Надеюсь, что в следующем конкурсе, который начнется через две недели, эти правозащитные НКО смогут войти в число победителей», — заключил Федотов.

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Итоги первого конкурса

В понедельник, 31 июля, состоялось заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, на котором были подведены итоги первого в 2017 году конкурса. Как сообщил глава комитета, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, президентские гранты получит почти 1 тыс. некоммерческих организаций из 79 регионов. Всего в рамках первого конкурса распределено 2,25 млрд рублей, средняя сумма гранта составила примерно 2,2 млн рублей.