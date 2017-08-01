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17:07 (мск), источник: РИАЦ

Более трети маршруток в Волгограде работают с нарушениями

Более трети волгоградских маршруток перевозят пассажиров с различными нарушениями — такая статистика выводится по результатам июльских рейдов по выявлению нарушений в сфере организации пассажирских перевозок.

Источник: РИАЦ

В общей сложности за месяц сотрудники служб дорожного надзора и комитета транспорта администрации Волгограда обследовали более 150 микроавтобусов. При этом часть из них курсировала по маршрутам, исключенным из реестра. В отношении нерадивых владельцев транспортных средств, а также водителей составлено общей сложностью 59 протоколов.

Наиболее распространенными нарушениями по итогам проведенных рейдов стали факты несанкционированной установки газобалонного оборудования и электроприводов дверей. Также в список часто встречающихся нарушений вошли перепланировка салона, создание дополнительных мест для сидения, отсутствие тахографа и заблокированный аварийный выход. А между тем, именно это напрямую влияет на безопасность пассажиров. Создать аварийно-опасную ситуацию на дороге может и установка на колеса одной оси транспортного средства покрышек с разным рисунком протектора. Этим также нередко грешат владельцы нелегальных маршрутных такси. Угрозу здоровью пассажиров представляют и такие нарушения, как перевозка в салоне сверхнормативного количества людей.

Наряду с техническими дефектами проверяющими были выявлены факты отсутствия сведений об обязательном предрейсовом медицинском осмотре водителя микроавтобуса. В июле чаще всего несоблюдение правил организации пассажирских перевозок сотрудники профильного комитета администрации Волгограда, ГИБДД и УГАДН встречали в микроавтобусах, курсировавших под №№ 15с, 2с, 10а и 8а. Маршруты под этими номерами исключены из соответствующего реестра, тем не менее, владельцы этого транспорта продолжают выпускать его на линии, прикрепив на кузов табличку «Заказной».

— Подобная «хитрость» не дает права перевозить пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, которые не вошли в реестр, — пояснил представитель комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда Алексей Кузьмин. — По правилам перевозок, на заказной транспорт не наносится номер маршрута, в салоне находится список пассажиров, которые оплачивают проезд не в момент посадки, а заранее. В ходе рейдов мы наблюдаем обратное: микроавтобусы под номерами исключенных маршрутов продолжают работу в прежнем режиме, якобы перевозя горожан по договору фрахта. При этом сотрудники госавтоинспекции и автодорожного надзора выявляют в этих транспортных средствах значимые технические неисправности и дефекты.

В августе инспекторы ГИБДД и УГАДН совместно с представителями продолжат выявлять случаи пренебрежения правилами безопасной работы микроавтобусов, курсирующих по маршрутам регулярных перевозок.

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