«Неправильные пчелы» имеют ген аутизма

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Исследование было опубликовано в журнале PNAS.

Джин Робинсон, профессор энтомологии университета штата Иллинойс, рассказал, что поведение пчел может различаться: одни ведут себя более активно, другие равнодушно реагируют даже на врага, угрожающего улью. Это естественное явление, потому что разные насекомые выполняют разные функции, не все из них играют роль «охранников». Тем не менее, у ряда пчел было отмечено нарушение их функций — например, у пчел-кормилиц, присматривающих за личинками, что насторожило исследователей. «На одни задания пчелы всегда реагируют более остро, чем на другие», — сообщил Робинсон. Однако одна группа пчел, изученных американскими учеными, активно откликалась на любые поставленные задачи.

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По словам авторов, отсутствие социальной осведомленности у невосприимчивых пчел напоминает трудности, с которыми сталкиваются больные аутизмом люди. Но сравнения поведения в данном случае недостаточно — исследователи из университета штата Иллинойс проанализировали 246 групп пчел из семи колоний, имеющих генетические различия, чтобы проверить, имеется ли связь между их поведением и экспрессией генов.

Оказалось, что у пчел, не выполняющих свои социальные функции, около 1000 генов экспрессируется иначе, чем у пчел-кормилиц и пчел-охранников. Обратившись к списку генов, связанных с аутизмом у людей, ученые выявили немало совпадений. При этом фактически, гены невосприимчивых пчел связаны только с аутизмом, а не какими-либо другими поведенческими отклонениями людей — совпадений с депрессивным расстройством и шизофренией обнаружено не было.