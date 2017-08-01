«Неправильные пчелы» имеют ген аутизма
Ученые сообщают, что гены, которые есть у людей с расстройствами аутистического спектра, имеются у некоторых медоносных пчел.
Ученые сообщают, что гены, которые есть у людей с расстройствами аутистического спектра, имеются у некоторых медоносных пчел.
Исследование было опубликовано в журнале PNAS.
Джин Робинсон, профессор энтомологии университета штата Иллинойс, рассказал, что поведение пчел может различаться: одни ведут себя более активно, другие равнодушно реагируют даже на врага, угрожающего улью. Это естественное явление, потому что разные насекомые выполняют разные функции, не все из них играют роль «охранников». Тем не менее, у ряда пчел было отмечено нарушение их функций — например, у
По словам авторов, отсутствие социальной осведомленности у невосприимчивых пчел напоминает трудности, с которыми сталкиваются больные аутизмом люди. Но сравнения поведения в данном случае недостаточно — исследователи из университета штата Иллинойс проанализировали 246 групп пчел из семи колоний, имеющих генетические различия, чтобы проверить, имеется ли связь между их поведением и экспрессией генов.
Оказалось, что у пчел, не выполняющих свои социальные функции, около 1000 генов экспрессируется иначе, чем у
Результаты работы могут помочь понять эволюцию социального поведения, опираясь на молекулярное наследие всего животного мира. Несмотря на то, что социальное поведение людей и пчел эволюционировало независимо друг от друга, вероятно, инструменты его развития были похожими.