Пермяков ждет фейерверк в день рождения парка им. Горького

Праздник в парке им. Горького начнется в субботу, 12 августа, в 12:00 с выступления театра «Бабушки Ротонды». Далее откроются творческие мастерские, игровые зоны и фото-площадка.



Также гости смогут принять участие в массовом танцевальном флеш-мобе и выбрать лучшую музыкальную группу. За приз будут бороться Jeans`Tonic!, ВИА «Хэппи» и Del Tremens.



В 22:30 будет запущен праздничный фейерверк.