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15:18 (мск), источник: Новости Перми

Пермяков ждет фейерверк в день рождения парка им. Горького

12 августа в Перми состоится праздник, посвященный 213-летию горьковского парка. В этот день запланировано выступление музыкантов, актеров и не только.

Праздник в парке им. Горького начнется в субботу, 12 августа, в 12:00 с выступления театра «Бабушки Ротонды». Далее откроются творческие мастерские, игровые зоны и фото-площадка.

Также гости смогут принять участие в массовом танцевальном флеш-мобе и выбрать лучшую музыкальную группу. За приз будут бороться Jeans`Tonic!, ВИА «Хэппи» и Del Tremens.

В 22:30 будет запущен праздничный фейерверк.

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