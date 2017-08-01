Пермяков ждет фейерверк в день рождения парка им. Горького
12 августа в Перми состоится праздник, посвященный 213-летию горьковского парка. В этот день запланировано выступление музыкантов, актеров и не только.
12 августа в Перми состоится праздник, посвященный 213-летию горьковского парка. В этот день запланировано выступление музыкантов, актеров и не только.
Праздник в парке им. Горького начнется в субботу, 12 августа, в 12:00 с выступления театра «Бабушки Ротонды». Далее откроются творческие мастерские, игровые зоны и
Также гости смогут принять участие в массовом танцевальном
В 22:30 будет запущен праздничный фейерверк.