В Уфе действуют вандалы: часть парка Победы осталась без освещения

По сообщению городской администрации, на сегодняшний день в столице республики испорчено боле 200 светильников на сумму более 800 тысяч рублей. Совокупный ущерб от действий вандалов в Уфе составил более 5 млн рублей.

«Вандализм преследуется по закону, нарушитель может быть оштрафован или заключен под стражу. Если горожане стали свидетелями факта вандализма, нарушения общественного порядка, порчи общедомового имущества — они имеют полное право обратиться в правоохранительные органы. Кроме того, в городе действует МКУ “Центр общественной безопасности Уфы”, который может оказать содействие органам правопорядка. Жители могут заявить о нарушениях в форме обратной связи на сайте учреждения», — в очередной раз призывают столичные службы.