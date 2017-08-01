Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Татарстане
(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана распространили предупреждение об ухудшении погодных условий в республике. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана распространили предупреждение об ухудшении погодных условий в республике. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, 2 августа на территории Татарстана местами ожидается гроза и ветер до 15 м/с, при грозе кратковременно до 18 м/с.