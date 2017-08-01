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15:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Татарстане

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана распространили предупреждение об ухудшении погодных условий в республике. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Источник: ИА Татар-информ

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, 2 августа на территории Татарстана местами ожидается гроза и ветер до 15 м/с, при грозе кратковременно до 18 м/с.

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