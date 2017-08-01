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15:29 (мск), источник: dostup1.ru

С 1 августа изменен график работы МРЭО ГИБДД Челябинской области

В Госавтоинспекции объясняют изменения оптимизацией.

График работы МРЭО ГИБДД Челябинской области снова меняется — теперь отдел не будет работать по понедельникам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Изменения в Госавтоинспекции объясняют оптимизацией. «В связи с низкой посещаемостью гражданами МРЭО ГИБДД по понедельникам инспекторский состав подразделения не задействован в полной мере. В то же время в другие рабочие дни количество людей, обращающихся в МРЭО ГИБДД, значительно возрастает», — говорится в сообщении.

Для оптимизации деятельности МРЭО ГИБДД с 1 августа 2017 изменен график работы:

Отделение регистрации транспортных средств.

— вторник, среда, пятница, суббота — 8.00−21.00;
— четверг — 12.30−21.00;
— воскресенье, понедельник — выходной.

Отделение по приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений.

— вторник, среда, пятница, суббота — 08.30−17.30;
— четверг — 12.30−21.00;
— воскресенье, понедельник — выходной.

Госавтоинспекция напоминает: для получения госуслуги посредством сети интернет необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru/, ввести фамилию, имя, отчество, адрес, номер СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, после чего выбрать позицию «регистрация» и далее следовать инструкции.

Регистрация на портале государственных услуг экономит время при заказе справок и получении иных услуг, оказываемых органами внутренних дел.

При заказе государственной услуги на портале пользователю сообщается дальнейшее время и место получения услуги, что позволяет ему прибыть в назначенный срок и получить необходимые документы без длительного ожидания.

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