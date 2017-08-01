В Пермском крае у городской администрации приставы отобрали арт-объекты

Жители Горнозаводска грустят: с городских улиц убрали три любимых скульптуры.

Арт-объекты «Добрый панда», «Скейтер» и «Горнозаводск на оси мироздания» украшали сквер около администрации Горнозаводского муниципального района. Теперь их отправили в Москву.

«Продажа скульптур, состоявшаяся в январе 2017 года, послужила причиной судебного разбирательства, так как администрация города отказывалась в добровольном порядке отдавать арт-объекты покупателю», — пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

В социальных сетях местные жители негодуют: «Панду “пустили с молотка” за долги администрации! Стыд и позор».

Судебные приставы пояснили, что сделка была оформлена между Росимуществом и частным лицом. Принадлежали ли когда-то арт-объекты городу и почему их продали, выяснить не удалось.

Нужный специалист в администрации сначала был на совещании, затем на обеде, потом на выезде, а к концу рабочего дня трубку по данному номеру просто перестали брать.

«перевезти купленный скульптуры новый собственник смог только в июле, когда судебные приставы, после неоднократных предупреждений, были вынуждены перейти к процедуре принудительного исполнения решения суда», — сообщили в УФССП.

По словам участников процесса, на суде чиновники умоляли оставить им арт-объекты, рассказывая судье, что дети приносят бетонному панде конфеты. Однако сделка была совершена законна и скульптуры погрузили и отправили в Москву.