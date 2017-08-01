В Пермском крае у городской администрации приставы отобрали арт-объекты
Местные жителя утверждают, что любимых героев «продали с молотка» за долги.
Местные жителя утверждают, что любимых героев «продали с молотка» за долги.
Жители Горнозаводска грустят: с городских улиц убрали три любимых скульптуры.
«Продажа скульптур, состоявшаяся в январе 2017 года, послужила причиной судебного разбирательства, так как администрация города отказывалась в добровольном порядке отдавать
В социальных сетях местные жители негодуют: «Панду “пустили с молотка” за долги администрации! Стыд и позор».
Судебные приставы пояснили, что сделка была оформлена между Росимуществом и частным лицом. Принадлежали ли
Нужный специалист в администрации сначала был на совещании, затем на обеде, потом на выезде, а к концу рабочего дня трубку по данному номеру просто перестали брать.
«перевезти купленный скульптуры новый собственник смог только в июле, когда судебные приставы, после неоднократных предупреждений, были вынуждены перейти к процедуре принудительного исполнения решения суда», — сообщили в УФССП.
По словам участников процесса, на суде чиновники умоляли оставить им
Напомним,