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15:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Министр образования Башкирии разъяснила ситуацию с изучением башкирского языка

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Министр образования РБ Гульназ Шафикова в эфире программы «Мысли вслух» на «Радио России Башкортостан» разъяснила ситуацию с изучением башкирского языках в школах.

Руководитель ведомства подчеркнула, что башкирский язык останется обязательным предметом школьной программы в республике.

«Башкирский язык как государственный изучается с 1 по 9 класс один или два раза в неделю. Его изучение осуществляется в рамках федерального государственного стандарта и обеспечено Конституцией РБ и законом “Об образовании” РБ», — пояснила Гульназ Шафикова.

Говоря об изучении родных языков, министр обратила внимание на то, что оно ведется исходя из заявления родителей.

«Если вы как родитель обратились в школу с заявлением о том, что хотите, чтобы ваш ребенок изучал родной язык, и такая группа наберется в классе, школа должна обеспечить это право. Если же, скажем, в классе из 20 детей десять выберут родной башкирский и столько же — родной татарский, школа будет рассматривать возможность деления класса на группы и предоставления условий для обучения родному языку. Основополагающим здесь является заявление родителей, — уточнила Гульназ Шафикова. — В республике у 67% детей нерусской национальности есть возможность изучать свой родной язык, мы предоставляем возможность получить образование по 14 языкам. В первую очередь это, конечно, башкирский, далее татарский, марийский, удмуртский, есть даже немецкий и латышский языки. Русский язык во всех школах изучают как государственный. Если родители напишут в своем заявлении, что они в качестве родного выбирают русский язык, то школа, конечно же, предоставит им это право».

Согласно нормативам, в каждой группе должно быть не менее семи детей.

Изучению башкирского языка как государственного будет посвящена одна из дискуссионных площадок большого педсовета, который пройдет 12 августа в Уфе.

«Мы понимаем, что сегодня башкирский государственный язык должен изучаться как иностранный язык, а это совсем другая методика преподавания. У нас сегодня обычно класс делится на две подгруппы: для начинающих и для продолжающих изучать башкирский как государственный язык. Для начинающих мы сегодня создаем авторскую группу, которая будет разрабатывать полное учебно-методическое сопровождение», — сказала министр образования.

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