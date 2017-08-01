Проспект Молодежный в Нижнем Новгороде готов на 60%

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Нижний Новгород, 1 августа — АиФ-НН. Проспект Молодежный готов на 60% в Нижнем Новгороде, сообщает правительство Нижегородской области.

В настоящее время на объекте ведутся работы по укладке асфальтобетона, уложено уже более 4,2 км. Основные работы по перекладке коммуникаций и строительству путепроводов позади, и еще до конца этого года по строящейся за федеральные средства дороге поедут первые автомобили и пойдут пешеходы.

«30 ноября 2017 года должны завершиться все строительно-монтажные работы на данном объекте. Экватор строители перешагнули, темп набран хороший, — заявил руководитель ГУАД Нижегородской области Евгений Васильев».

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Герасименко подчеркнул, что проспект Молодежный — это только одна из сотни дорог, которые в этом году будут отремонтированы в регионе, в том числе за счет федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».