Проспект Молодежный в Нижнем Новгороде готов на 60%
Нижегородская область намерена привлечь 9 млрд рублей в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» до 2025 года.
Нижегородская область намерена привлечь 9 млрд рублей в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» до 2025 года.
Нижний Новгород, 1 августа —
В настоящее время на объекте ведутся работы по укладке асфальтобетона, уложено уже более 4,2 км. Основные работы по перекладке коммуникаций и строительству путепроводов позади, и еще до конца этого года по строящейся за федеральные средства дороге поедут первые автомобили и пойдут пешеходы.
«30 ноября 2017 года должны завершиться все
«До 2025 года Нижегородская область получит 9 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог, и это не считая областного и муниципального финансирования. В целом же в Нижегородской области в ближайшие семь лет не ремонт и приведение