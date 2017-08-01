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15:15 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусским женщинам живется лучше, чем украинкам или казашкам

Согласно исследованию американцев, лучше всего женщинам жить в Швеции, Дании, Норвегии или Нидерландах.

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Лучшей страной для жизни женщин является Швеция, Беларусь занимает тридцать шестое место из восьмидесяти, считают авторы исследования «Best Countries for Women», опубликованного на сайте U.S. News & World Report.

В первой десятке стран — Дания, Норвегия, Нидерланды, Канада, Финляндия, Швейцария, Австралия, Австрия и Новая Зеландия. Хуже, чем в Беларуси, женщинам живется в Украине (52-е место) и Казахстане (63), а вот прочие соседи обошли республику: Россия оказалась на 30-м месте, Польша — на 21-м, Латвия — на 28-м.

Авторы исследования «Best Countries for Women» опросили 9 тысяч женщин. Самой комфортной для жизни с точки зрения респонденток оказалась Швеция.

Главный критерий, по которому определяли лучшую для жизни страну, — равноправие между полами. Исследователи также учитывали уровень развития института права человека, экономическое благосостояние, гендерное равенство, безопасность, системуобразования. Так, например, в стране-фаворитке почти две трети выпускников вузов, получивших ученые степени, являются женщинами.

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