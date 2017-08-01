Белорусским женщинам живется лучше, чем украинкам или казашкам

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Лучшей страной для жизни женщин является Швеция, Беларусь занимает тридцать шестое место из восьмидесяти, считают авторы исследования «Best Countries for Women», опубликованного на сайте U.S. News & World Report.

В первой десятке стран — Дания, Норвегия, Нидерланды, Канада, Финляндия, Швейцария, Австралия, Австрия и Новая Зеландия. Хуже, чем в Беларуси, женщинам живется в Украине (52-е место) и Казахстане (63), а вот прочие соседи обошли республику: Россия оказалась на 30-м месте, Польша — на 21-м, Латвия — на 28-м.

Авторы исследования «Best Countries for Women» опросили 9 тысяч женщин. Самой комфортной для жизни с точки зрения респонденток оказалась Швеция.