Трансформаторную подстанцию в Астане превратили в арт-объект
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане трансформаторную подстанцию превратили в
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане трансформаторную подстанцию превратили в
«Ещё одно граффити появилось на территории нашего района и обычную трансформаторную подстанцию в микрорайоне Самал превратили в арт-объект», — сообщили на своей странице в Фейсбуке аким района «Сарыарка» Арман Турлубек.
По его словам, в рамках фестиваля молодежного искусства «Энергия будущего — Made in Astana», организованного Центром современного искусства «Куланши» при поддержке управления культуры, архивов и документации города Астаны, молодой
В ходе уличного раскрашивания использовано 90 штук баллончиков с краской. Общая площадь граффити составила 80 кв.м.