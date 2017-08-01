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19:08 (мск), источник: Kazinform

Трансформаторную подстанцию в Астане превратили в арт-объект

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане трансформаторную подстанцию превратили в арт-объект, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Ещё одно граффити появилось на территории нашего района и обычную трансформаторную подстанцию в микрорайоне Самал превратили в арт-объект», — сообщили на своей странице в Фейсбуке аким района «Сарыарка» Арман Турлубек.

По его словам, в рамках фестиваля молодежного искусства «Энергия будущего — Made in Astana», организованного Центром современного искусства «Куланши» при поддержке управления культуры, архивов и документации города Астаны, молодой граффити-художник Александр Ворончихин нарисовал на фасаде здания яркую разноцветную картину.

В ходе уличного раскрашивания использовано 90 штук баллончиков с краской. Общая площадь граффити составила 80 кв.м.

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