«Река из людей»: японец снял на видео токийское метро в час пик
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пользователь Twitter из Японии с ником @sigeyosiinoue полчаса снимал на видео людей в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пользователь Twitter из Японии с ником @sigeyosiinoue полчаса снимал на видео людей в
Судя по всему, за то время, что он снимал, людской поток не прерывался ни на секунду. Портал Sora News назвал это «рекой работников», пользователи Twitter сравнили его с муравейником и конвейером.
«Это похоже на ленту конвейера, которая подает
«Я
Портал Mashable назвал ролик «ужасающим» зрелищем, от которого невозможно оторваться.