«Река из людей»: японец снял на видео токийское метро в час пик

Судя по всему, за то время, что он снимал, людской поток не прерывался ни на секунду. Портал Sora News назвал это «рекой работников», пользователи Twitter сравнили его с муравейником и конвейером.

​«Это похоже на ленту конвейера, которая подает какое-то сырье на завод, — цитирует портал одного из пользователей.

«Я когда-то жил в Токио, но смотрю на это и понимаю, что сейчас бы я так ни за что не смог» — пишет другой.