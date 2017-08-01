Лось продолжает гулять по северу Петербурга в сопровождении полиции и МЧС

Источник: AP 2017

В Петербурге сотрудники чрезвычайных ведомств решают нетривиальную задачу — как вывести из города лося без ущерба для людей, машин и самого животного.

Как рассказали «Водителю» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, в данный момент лось находится в квартале, ограниченном проспектами Гражданским и Северным, а также улицами Луначарского и Руставели. За животным следят экипаж ДПС, наряд полиции и сотрудники МЧС.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=262149440&id=456239040&hash=5ac68e7e78c80a83&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительной информации, в городе бродит лось — подросток. Сейчас он гуляет по парку и чувствует себя хорошо.

Сейчас на месте ждут специалистов, способных помочь лосю выбраться за пределы города.