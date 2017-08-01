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16:45 (мск), источник: Водитель Петербурга

Лось продолжает гулять по северу Петербурга в сопровождении полиции и МЧС

Сейчас на месте ждут специалистов, способных помочь лосю выбраться за пределы города.

Источник: AP 2017

В Петербурге сотрудники чрезвычайных ведомств решают нетривиальную задачу — как вывести из города лося без ущерба для людей, машин и самого животного.

Как рассказали «Водителю» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, в данный момент лось находится в квартале, ограниченном проспектами Гражданским и Северным, а также улицами Луначарского и Руставели. За животным следят экипаж ДПС, наряд полиции и сотрудники МЧС.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительной информации, в городе бродит лось — подросток. Сейчас он гуляет по парку и чувствует себя хорошо.

Сейчас на месте ждут специалистов, способных помочь лосю выбраться за пределы города.

Напомним, что о диком животном в Петербурге полиции сообщили во втором часу дня.

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