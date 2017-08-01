Уже к весне 2018 года: В центре Воронежа организуют не меньше 6 000 платных парковочных мест
На конкурс по их созданию подала заявку лишь одна белгородская фирма.
На конкурс по их созданию подала заявку лишь одна белгородская фирма.
Тему платных парковок на улицах Воронежа власти обсуждают уже давно. Но их внедрение откладывали.
Его единственным участником стала белгородская компания ООО «Городские парковки». А заявки других фирм отклонили
«В центральной части города планируют организовать не менее 6000 платных парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования, — поясняют в Управлении транспорта. — Для их организации разработают схему организации дорожного движения в зоне платных городских парковок, установят соответствующие дорожные знаки, нанесут разметку».
Фирма ООО «Городские парковки» уже создавала системы паркинга в нескольких городах. Например, в Белгороде и Курске. Вероятнее всего, у нас в городе они повторят систему наших соседей.
Вообще в Белгороде администратор частных паркингов — муниципальная фирма. И доходы от парковок идут в бюджет. Но сервисное и техническое обслуживание парковок — на ООО «Городские парковки», чья заявка оказалась единственной на воронежском конкурсе.
У наших соседей оплатить парковку можно только по безналу: банковской картой через паркомат, через специальное мобильное приложение или по SMS. В последнем случае деньги списываются со счета мобильника. Абонент отправляет сообщение с номером зоны, номером авто и временем парковки. А потом ему приходит подтверждение.
Через SMS и приложения автомобилисты могут остановить парковочную сессию, если потребовалось уехать раньше. Деньги за неиспользованное время вернут обратно. Правда, уже на парковочный счёт. Ими можно будет расплачиваться на других парковках в дальнейшем.
Сколько будет стоить парковка на улицах в центре Воронежа пока неизвестно. Ранее власти заявляли о сумме от 30 до 40 рублей за час.