Уже к весне 2018 года: В центре Воронежа организуют не меньше 6 000 платных парковочных мест

Источник: Новости Воронежа

Тему платных парковок на улицах Воронежа власти обсуждают уже давно. Но их внедрение откладывали.

Стало известно, что платные стоянки у нас все-таки скоро появятся. В мэрии подвели итоги конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию в Воронеже системы платных парковок.

Его единственным участником стала белгородская компания ООО «Городские парковки». А заявки других фирм отклонили из-за ошибок в документации. В мэрии сообщают, что подведут итоги и примут решение о заключении соглашения в августе 2017 года. Сами же платные парковки должны появиться до весны 2018 года.

«В центральной части города планируют организовать не менее 6000 платных парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования, — поясняют в Управлении транспорта. — Для их организации разработают схему организации дорожного движения в зоне платных городских парковок, установят соответствующие дорожные знаки, нанесут разметку».

Фирма ООО «Городские парковки» уже создавала системы паркинга в нескольких городах. Например, в Белгороде и Курске. Вероятнее всего, у нас в городе они повторят систему наших соседей.

Вообще в Белгороде администратор частных паркингов — муниципальная фирма. И доходы от парковок идут в бюджет. Но сервисное и техническое обслуживание парковок — на ООО «Городские парковки», чья заявка оказалась единственной на воронежском конкурсе.

У наших соседей оплатить парковку можно только по безналу: банковской картой через паркомат, через специальное мобильное приложение или по SMS. В последнем случае деньги списываются со счета мобильника. Абонент отправляет сообщение с номером зоны, номером авто и временем парковки. А потом ему приходит подтверждение.

Через SMS и приложения автомобилисты могут остановить парковочную сессию, если потребовалось уехать раньше. Деньги за неиспользованное время вернут обратно. Правда, уже на парковочный счёт. Ими можно будет расплачиваться на других парковках в дальнейшем.