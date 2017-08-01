Археолог Зейнолла Самашев прокомментировал находку в долине Берель

«Ценности, найденные в долине Берель, не стоит называть “золотым человеком”. Информация об этом была распространена поспешно. Место, где мы проводим исследования, является ранее ограбленным курганом. Мы нашли остатки головного убора проживавшей здесь в древности женщины, а также остатки пояса и верхней одежды. Кроме того, найдены останки двух лошадей. Раскопки еще не завершены», — отметил Зейнолла Самашев.