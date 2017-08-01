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15:28 (мск), источник: Kazinform

Археолог Зейнолла Самашев прокомментировал находку в долине Берель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Руководитель экспедиции, проводящей раскопки в долине Берель в Катонкарагайском районе ВКО, Зейнолла Самашев прокомментировал находку исторических ценностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Ценности, найденные в долине Берель, не стоит называть “золотым человеком”. Информация об этом была распространена поспешно. Место, где мы проводим исследования, является ранее ограбленным курганом. Мы нашли остатки головного убора проживавшей здесь в древности женщины, а также остатки пояса и верхней одежды. Кроме того, найдены останки двух лошадей. Раскопки еще не завершены», — отметил Зейнолла Самашев.

По словам археолога, возможно, останки женщины, которые были найдены, датируются началом третьего и концом четвертого века до нашей эры. Отметим, группа, воглавляемая Зейнолллой Самашевым, проводит раскопки в долине Берель с 22 мая. Группа состоит из студентов из Усть-Каменогорска, Семея, Алматы и Астаны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на территории долины Берель в Восточно-Казахстанской области найден еще один «золотой человек».

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